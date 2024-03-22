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        Haberler Magazin BAHAR ÖZTAN HAYATI: Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli Bahar Öztan kimdir, öldü mü, kaç yaşında ve neden öldü, hastalığı neydi? İşte Bahar Öztan filmleri

        Bahar Öztan kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü, hastalığı neydi? Bahar Öztan filmleri ve hayatı!

        Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan hayatı ile gündeme geliyor. Uzun süredir kanser tedavisi gören ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde tekrar hastaneye yatırılmıştı. Daha önce üç kez kanseri yenen Bahar Öztan için acı haber geldi. Sanatçının oğlu Yiğit Çolak acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Yaşanan bu gelişme sonrası Bahar Öztan kimdir? Bahar Öztan kaç yaşında, neden öldü, hastalığı neydi sorularına yanıt aranmaya başladı. İşte Bahar Öztan hayatı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2024 - 09:39 Güncelleme: 22.03.2024 - 10:17
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        • 1

          Ünlü oyuncu Bahar Öztan hayatı ile milyonların gündeminde yer alıyor. Birçok yapımda rol alan Öztan’ın son sağlık durumuyla alakalı açıklamalar yakından takip ediliyordu. Bahar Öztan’ın son durumuyla alakalı haberi oğlu Yiğit Çolak duyurdu. 61 yaşındaki Bahar Öztan hayatını kaybederken ünlü isimlerden paylaşımlar peş peşe geldi. Peki Bahar Öztan kimdir, kaç yaşında ve neden öldü, hastalığı neydi, hangi filmlerde rol aldı?

        • 2

          BAHAR ÖZTAN HAYATINI KAYBETTİ

          Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak tanınan, uzun süredir kolon kanseriyle mücadele eden Bahar Öztan yaşamını yitirdi

          Daha önce 3 kez kanseri yenen Bahar Öztan, kolon kanseri nedeniyle 61 yaşında vefat etti. Öztan, yarın ikindi namazına müteakip Şakirin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek. Ünlü oyuncunun oğlu Yiğit Çolak; "Canım annem bu gece huzura kavuştu" dedi.

        • 3

          BAHAR ÖZTAN KİMDİR?

          11 Ağustos 1962 İskenderun doğumludur. İstanbul'da büyümüştür. Elidor Reklamıyla ilk kez ekranlarda gördüğümüz sanatçı, sayısız reklam filminde yer almıştır. Reklam filmlerinden sonra halkın dilinde Gamzeli Güzel olarak tanınmaya başladı. Dönemin ilgi gören fotoromanlarında da büyük beğeni topladı. Bunlardan bazıları, Çarli'nin Melekleri ve Barış Manço ile birlikte yer aldığı fotoromanlardır. Herkesin beğenisini kazanan Bahar Öztan'ın yapımcılar tarafından dikkat çekmesi de çok zaman almadı.

          Kısa süre sonra, Şaşkın Milyoner filmiyle sinema hayatına başladı. Bahar Öztan, Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli lakaplı en önemli oyuncularından biri olmuştur. Sürekli sahne teklifi almaya başlayan sanatçı, 1987 yılında ilk kez İzmir Fuarı'nda Bülent Ersoy'la halk konserlerinde ve Seda Sayan'la çalışmaya başladı. O günden itibaren, yurt içi ve yurt dışı sahne çalışmalarını sürdürdü. 1991 yılında Bodrum Yalıkavak'ta butik oteli Spring Otel'i işletmeye başladı. 1993'te evlendi ve iki yıl sonra bir oğlu oldu. 1999'da Bodrum'da Prens Prenses isimli bir anaokulu açtı. 2001 yılında Amerika'ya gitti. Uzun bir süre Amerika ve Bodrum'da yaşayan oyuncu, 2007 yılında tekrar İstanbul'a yerleşti. En son 2007 yılında Koliba Film'in çektiği, Aşk Kapıyı Çalınca ve ayrıca Erler Film'in çektiği Görgüsüzler dizilerinde oynadı. Halen formunu ve enerjisini koruyan Bahar Öztan, sevenlerini mutlu edecek bir haberle geldi. Bir yandan oyunculuğa devam etmek üzere görüşmelere başlarken, diğer yandan da çok sevdiği müzik için uzun yıllardır ses eğitimi almaya devam ediyor.

          Uzun yıllar sonra ilk defa 2011 yılında yönetmenliğini fortuna Zafer'in yaptığı NutriFin reklam filmiyle ekrana geri dönmüştür.

        • 4

          FİLMOGRAFİSİ

          1977: Çırılçıplak

          1979: Şaşkın Milyoner

          1980: Sönmüş Ocak

          1981: Kanlı Nigar

          1982: Ağlayan Gülmedi mi?

          1982: Bizim Mahalle

          1982: Doktor Civanım

          1982: Dört Yanım Cehennem

          1982: Kırmızı Kelebek

          1982: Sevenler Ölmez

          1983: Aptal Kahraman

          1983: Bedel

          1983: Dostlar Sağolsun

          1983: Futboliye

          1983: Gül Ağacı

          1983: İkimiz de Sevdik

          1983: Küçük Ağa

          1983: Yıldızlar da Kayar

          1984: Darbe

        • 5

          1984: Deli Fişek

          1984: Ortadirek Şaban

          1985: Bin Defa Ölürüm

          1985: Bu Ne Sevgi

          1985: Domdom Kurşunu

          1985: Fakir Milyoner

          1985: Kanun Adamı

          1985: Kaplanlar

          1985: Mahkûm

          1985: Melek Yüzlüm

          1986: Ağlama

          1986: Aşk Dediğin Laftır

          1986: Ava Giden Avlanır

          1986: Hasretim

          1986: Manyak

          1986: Mazideki Kadın

          1986: Namus Sözü

          1986: Sevdan Öldürdü Beni

          1987: Babamız Eğleniyor

          1987: Gençlik Yılları

          1987: Homoti

          1987: Kaderim

          1987: Severek Öldüler

          1987: Umutların Ötesi

          1987: Vahşiler

          1988: Kıbrıs'ta Vuruşanlar

          1988: Sapık Kadın

          1988: Serçeler Göç Etmez

          1989: Hedef

          1989: Sabahın İlk Işıkları

          1989: Serseri Aşıklar

          1989: Yarın Bir Başka Gündür

          1990: Kiralık Anne

          1990: Sonsuz Kaçış

          1991: Günbatımı

          2000: Yalvarış

          2007: Aşk Kapıyı Çalınca

          2008: Görgüsüzler

          2019: Afili Aşk

        Yeşilçam'ın gamzeli güzeli hayatını kaybetti
        Yeşilçam'ın gamzeli güzeli hayatını kaybetti

        BURÇLAR

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