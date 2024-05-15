Aziz Uras, Zeynep’le ilgili yanlış bir karar verir. Bu karar Yavuzoğlu Ailesi’ni bir arada tutar. Timur bir yandan Selim’le uğraşırken bir yandan Aziz Uras’ı korumak zorundadır. Bahar ise önemli bir kararın eşiğindedir...