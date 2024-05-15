Bahar 12. bölüm yayınlandı! Bahar 12. son bölüm full izle
Bahar 12. son bölüm 15 Mayıs Salı akşamı izleyicisiyle buluştu. SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi Bahar'ın son bölümünde; Nevra'nın başına gelen bir olay Timur ve Bahar'ı yan yana gelmeye mecbur bırakır. Son bölümü kaçıranlar ya da yeniden izlemek isteyenler için Bahar 12. bölüm full HD izle bilgilerini haberimizde bir araya getirdik. İşte, Bahar son bölüm izle ekranı...
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SHOW TV'de her hafta salı akşamı 20.00'de seyirci ile buluşan Bahar dizisi yeni bölümü ile ekranlara geldi. Show TV’nin, MF Yapım imzalı reytingleri alt üst eden dizisi Bahar'ın son bölümü hem eğlenceli hem de duygusal anlara sahne oldu. İşte, Bahar 12. son bölüm izle ekranı haberimizde...
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BAHAR 12. SON BÖLÜM İZLE
Bahar 12. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için SHOW TV'nin internet sitesi üzerinden erişime açıldı.
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BAHAR SON BÖLÜM ÖZETİ
Bahar, Timur’la yolunu ayırmaya kararlıdır ama bu düşündüğü kadar kolay olmayacaktır!
Nevra’nın başına gelen bir olay Timur ve Bahar’ı yan yana gelmeye mecbur bırakır. Diğer yandan Umay ve Aziz Uras düzenlerinin dağılmasıyla başa çıkmaya çalışır.
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Aziz Uras, Zeynep’le ilgili yanlış bir karar verir. Bu karar Yavuzoğlu Ailesi’ni bir arada tutar. Timur bir yandan Selim’le uğraşırken bir yandan Aziz Uras’ı korumak zorundadır. Bahar ise önemli bir kararın eşiğindedir...