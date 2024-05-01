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        Haberler Televizyon Bahar 11. bölüm izle! SHOW TV ile Bahar son bölüm full HD tek parça kesintisiz izle ekranı

        Bahar 11. bölüm yayınlandı! Bahar 11. son bölüm full izle

        Bahar 11. son bölüm 30 Nisan Salı akşamı saat 20.00'de ekranlara geldi. SHOW TV'nin reytingleri alt üst eden dizisi Bahar'ın son bölümünde; Timur ve Rengin'in arasındaki ilişkiyi öğrenen Bahar onlarla yüzleşir Son bölümü kaçıranlar ya da yeniden izlemek isteyenler için Bahar 11. bölüm full HD izle bilgilerini haberimizde derledik. İşte, Bahar son bölüm izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 09:34 Güncelleme: 01.05.2024 - 09:34
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        • 1

          SHOW TV ekranlarında her hafta salı akşamı 20.00'de seyirci ile buluşan Bahar dizisi yeni bölümü ile yayınlandı. Show TV’nin, MF Yapım imzalı reyting rekortmeni dizisi Bahar'ın son bölümü hem eğlenceli hem de duygusal anlara sahne oldu. İşte, Bahar 11. son bölüm izle ekranı haberimizde...

        • 2

          BAHAR 11. SON BÖLÜM İZLE

          Bahar 11. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için SHOW TV'nin internet sitesi üzerinden erişime açıldı.

          BAHAR DİZİSİ 11. BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          BAHAR SON BÖLÜM ÖZETİ

          Bahar'ın 11. Bölümünde; Bahar, Timur ve Rengin’le yüzleşir. Bu büyük yüzleşmeden sonra yeni hayatı için atacağı adımları planlarken hastanenin gönüllü çalışmasına dahil olur. Peran Vakfı Hastanesi’nin bütün üyeleri Şavklı Köyü’nde gönüllü çalışma için yola koyulurlar.

        • 4

          Köyde geçirdikleri bir gün herkes için büyük sürprizlere gebedir. Timur’un Bahar’la barışma isteğini kaldıramayan Rengin’in ise Bahar için başka planları vardır!

        • 5

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
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