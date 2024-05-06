Bağırsakların düşmanına dikkat: Fazla protein tüketimi neden kabızlık yapar ve bu durumun önüne nasıl geçilir?

PROTEİN NEDEN KABIZLIĞA NEDEN OLUR?

Proteinler diğer bileşiklere göre daha fazla tok tutma özelliğine sahip olduğu için bağırsaklarınızın düzgün çalışmasını sağlayan diğer önemli gıdalardan daha az yemenize neden olabilir. Bununla birlikte, insanların yemeyi kestiği ilk bileşik genellikle karbonhidratlardır. Bu yüzden yeterli miktarda karbonhidrat ve dolayısıyla lif alınmazsa kabız olma riski artar.