BAFTA ödül töreninde renkli kırmızı halı

İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri'nin bu yılki sahipleri belli oldu. Bu yıl 77'incisi düzenlenen BAFTA Ödülleri'ni kazananlar, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Royal Albert Hall'da yapılan törenle açıklandı. Tören öncesi gerçekleşen kırmızı halı seremonisi, en az ödüller kadar ilgi gördü.