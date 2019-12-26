Trabzonspor, uzun süredir gündemde olan Ndiaye ile anlaşmaya vardı. Stoke City forması giyen Ndiaye ikinci yarıdan itibaren Bordo-Mavili takımın başarısı için ter dökecek. Satın alma opsiyonuyla kiralanan Ndiaye geçen sezon Galatasaray'la şampiyonluk yaşadı. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon Stoke City formasıyla Championship'te 13 maçta 880 dakika oynadı.