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Bade İşçil: Yalnızlığımla barışığım - Magazin haberleri

Bade İşçil: Yalnızlığımla barışığım

2013'te evlendiği Malkoç Sualp ile 2016'da boşanan ve ayrılığın ardından kimseyle görülmeyen Bade İşçil'e, "Aşksız duramam diyen bir kadın olmadım" şeklindeki sözleri hatırlatıldı. İşçil, "Ben yalnızlığımla da barışığım. Ben 'İlla hayatımda aşk olsun' demiyorum, demedim de zaten. Yıllardır görüyorsunuz" ifadelerini kullandı

Giriş: 09.06.2023 - 09:05 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Bade İşçil, katıldığı bir davette objektiflere yansıdı. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet eden İşçil, kilo verdiği yönündeki sorulara yanıt verdi.

     

  • Bade İşçil, "Yıllardır sabit spor yapıyorum. Sağlıklı besleniyorum ve öyle birden bire verdiğim bir kilo yok. Bir projemiz var, belki yazın biraz çalışacağım. Ondan sonra tatil yapacağım" dedi.

  • "YALNIZLIĞIMLA BARIŞIĞIM"

    2013'te evlendiği Malkoç Sualp ile 2016'da boşanan ve ayrılığın ardından kimseyle görülmeyen Bade İşçil'e, "Aşksız duramam diyen bir kadın olmadım" şeklindeki sözleri hatırlatıldı.

    Konuyla alakalı konuşan İşçil, "Demişimdir... Bir öyle derim, bir böyle derim... Niye olmasın canım? Bazı kadınlar vardır ya da bazı erkekler aşksızdır ama yalnız hisseder kendini, yalnızlığı ile barışık değildir... Ben yalnızlığımla da barışığım. Ben 'İlla hayatımda aşk olsun' demiyorum, demedim de zaten. Yıllardır görüyorsunuz" açıklamasında bulundu.

  • "AŞIK OLDUKTAN SONRA FAKİR DE ZENGİN DE FARK ETMEZ"

    Öte yandan oyuncu, daha önce muhabirlerin, "Fakir biriyle ilişki yaşar mısınız?" sorusuna yanıt vermişti.

    Bade İşçil, "Ben aşık olduktan sonra fakir falan fark etmez. Benim rolleri zaten görüyorsunuz. Kadın zengin, baştan yaratıyor. Fakir de, zengin de hayatımda yok. Gönlüme göresini bulamadım. Olursa seve seve ekran önünde de paylaşırım" demişti.

  • EVLİLİĞİ 3 YIL SÜRDÜ

    Ayrıca Bade İşçil, 2013–2016 yılları arasında iş insanı Malkoç Sualp ile evlilik yaşamıştı. İkilinin bu birliktelikten Azur adında çocukları dünyaya gelmişti.

  • "ESKİ EŞİMLE ARKADAŞIZ"

    Geçtiğimiz yaz eski eşi Malkoç Sualp ile tatile çıkan Bade İşçil, "Çocuğumuz için sık sık bir araya geliyoruz. Artık iyi de bir arkadaşız. 'Maşallah' diyelim" ifadelerini kullanmıştı.

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