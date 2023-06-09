"YALNIZLIĞIMLA BARIŞIĞIM"



2013'te evlendiği Malkoç Sualp ile 2016'da boşanan ve ayrılığın ardından kimseyle görülmeyen Bade İşçil'e, "Aşksız duramam diyen bir kadın olmadım" şeklindeki sözleri hatırlatıldı.



Konuyla alakalı konuşan İşçil, "Demişimdir... Bir öyle derim, bir böyle derim... Niye olmasın canım? Bazı kadınlar vardır ya da bazı erkekler aşksızdır ama yalnız hisseder kendini, yalnızlığı ile barışık değildir... Ben yalnızlığımla da barışığım. Ben 'İlla hayatımda aşk olsun' demiyorum, demedim de zaten. Yıllardır görüyorsunuz" açıklamasında bulundu.