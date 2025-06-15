Babalar Günü mesajları 2025: En güzel, duygusal, anlamlı, resimli Babalar Günü kutlama mesajı ve sözleri
Babalar Günü'nde en güzel Babalar Günü mesajları araştırılıyor. Her yıl Haziran ayının 15'nde kutlanan Babalar Günü'nde duygularını en iyi şekilde ifade etmek isteyen çocuklar babalarına resimli Babalar Günü mesajı göndermek istiyor. İşte, SMS, Whatsapp gibi sosyal medya aracılığıyla gönderebileceğiniz kısa, uzun, anlamlı, yeni, duygusal Babalar Günü mesajları ve sözleri 2025
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Babalar Günü mesajları ve sözleri günün anlamına istinaden araştırılıyor. Bu özel gün, babalara duyulan sevgi, saygı ve minnettarlığı ifade etmek için bir fırsat oluyor. Hediyeler veriliyor, güzel sözler söyleniyor, belki birlikte vakit geçirilir. İşte Babalar Günü için duygusal, anlamlı ve içten bazı Babalar Günü mesajları
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EN GÜZEL BABALAR GÜNÜ MESAJLARI 2025
Benim babam olduğun için o kadar şanslıyım ki, sensiz bir hayat düşünemiyorum. Büyüleyici gülüşünle, her zaman benim parlayan yıldızım olacaksın. Seni çok seviyorum canım babam. Kelimelerle tam olarak ifade edemeyeceğim kadar çok seviyorum seni. Bizim için yaptığın her şey için sonsuz teşekkürler. Babalar Günün kutlu olsun!
Her günümü aydınlatan gülümsemelere sahipsin. Övgü dolu sözlerinle beni her zaman çok iyi hissettiriyorsun. Dileklerimin gerçekleşmesi için ne yapması gerektiğini biliyorsun. Her zaman bana anlatacak en iyi hikayeleri olan kişisin. Ve en önemlisi, çok iyi bir dinleyicisin. Sabırlısın, naziksin ve en iyi baba sensin. Bulmayı umduğum en iyi arkadaşsın. Ve bunu yüksek sesle söylemekten gurur duyuyorum, seni seviyorum. Babalar Günün kutlu olsun!
Sen güçlü bir çınar gibisin. Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım ki dünyayı bile fethedebilirim. Çünkü bana hep güç veriyorsun… Babalar Günün kutlu olsun.
Kral olmayabilirsin ama bana her zaman bir prens/prenses gibi davrandın. Babalar Günün kutlu olsun!
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Bütün felsefelere, bilimlere, mantığa, akıl yürütmelere karşı bana mümkün olan her şeyi yapabileceğimi ve imkansız bir şey olmadığını öğrettin. İmkansızları imkanlı hale getirmeyi senden öğrendim. İnsanlar hiç umut kalmadığını düşündüğünde, imkansız kelimesini düşünmedim bile… Bana öğrettiğin her şey için minnettarım. Babalar Günün kutlu olsun!
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Ben daha çocukken, sen de çocuk gibi davranıp benimle oyun oynadığın için, gençliğimde bir derdim olduğunda, beni dinleyip arkadaşım gibi davrandığın için ve ihtiyacım olduğunda ebeveyn gibi davranıp bana akıl verdiğin için sana çok teşekkür ederim. Sen tanıdığım en iyi insansın. Babalar Günün kutlu olsun!
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EN DUYGUSAL BABALAR GÜNÜ MESAJLARI
Baba, benim için yaptığın her şey için sana minnettarım. Eğer sen beni bu kadar iyi yetiştirmeseydin, bugün olmak istediğim kişi olamazdım. Beni tıpkı kendin gibi yetiştirdiğin için teşekkürler. Seni bütün kalbimle seviyorum. Sen herhangi bir çocuğun hayal edebileceği en iyi babasın. Babalar Günün kutlu olsun!
Ben daha çocukken, sen de çocuk gibi davranıp benimle oyun oynadığın için, gençliğimde bir derdim olduğunda, beni dinleyip arkadaşım gibi davrandığın için ve ihtiyacım olduğunda ebeveyn gibi davranıp bana akıl verdiğin için sana çok teşekkür ederim. Sen tanıdığım en iyi insansın. Babalar Günün kutlu olsun!
Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam, benim sevgili babam. Babalar günün kutlu olsun.
En kıymetlilerimiz hepinizin babalar günü kutlu olsun. Bizler için çok değerlisiniz bir ömür boyu sağlık ve mutluluk diliyoruz hepinize...
Babamm! Beni kollarına aldığın ilk günden bu yana güven ve sevgi dolu bir yuva kurduğum için sana minnettarım; babalar gününü tebrik ederim.
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Hep birlikte bu eğlenceli zamanları paylaştığımız için çok mutluyum. Sadece ihtiyacım olan sevgi ve rehberlikle her gün orada olduğun için teşekkür ederim. Sen benim tek babamsın ve kalbimde senin için her zaman özel bir yerim olacak.
Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Canım, günün kutlu ve mutlu olsun!
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Evimizin güneşi bir tanesi olan canım babama kucak dolusu sevgi ve saygılarımla. Babacığım bir günümde değil her günümdesin. Babalar Günü'n kutlu olsun.
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