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        Haberler Bilgi Yaşam Babalar Günü mesajları 2024: En güzel, kısa, uzun, duygusal, yeni, resimli Babalar Günü kutlama mesajları ve sözleri

        Babalar Günü mesajları 2024: En güzel, kısa, uzun, duygusal, yeni, resimli Babalar Günü kutlama mesajları

        Haziran ayının 16'sında kutlanan Babalar Günü mesajları sosyal medya mecralarında aratılıyor. Babası için hediye arayışında olan ve Babalar Günü'ne özel mesajlardan atmak isteyen vatandaşlar için haberimizde resimli Babalar Günü kutlama mesajları seçenekleri derledik. İşte en güzel, resimli, yeni ve duygusal Babalar Günü mesajları 2024

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2024 - 13:45 Güncelleme: 15.06.2024 - 13:45
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        • 1

          Babalar Günü mesajları ve sözleri ile öne çıkıyor. Babalarını sevindirmek ve onurlandırmak isteyenler için duygusal, kısa, uzun ve yepyeni seçeneklerle babalar günü mesajları derledik. 16 Haziran'da kutlanacak olan Babalar Günü'nde eşten kızdan babaya, dedeye, amcaya göndereceğiniz resimli Babalar Günü kutlama mesajları ve sözleri

        • 2

          BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

          Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam, benim sevgili babam. Babalar Günü'n kutlu olsun.

          Çok sevdiğim canım babacığıma kucak dolusu sevgilerimi sunar, Babalar Günü'nü kutlarım.

          Evimizin güneşi bir tanesi olan canım babama kucak dolusu sevgi ve saygılarımla... Bir günümde değil her günümdesin...

          Baba sevgisini koru. O sevgiyi kesip atarsan Allah da senin mutluluk ışığını söndürür. Seni, seviyorum babacığım, dünyanın en iyi babasının günü kutlu olsun...

        • 3

          Her zaman söylemesem de biliyorum aslında babamın onu ne kadar çok sevdiğimi bildiğini.. Ve ben ne kadar karışık cümleler yazsam da hepsini deşifre edebileceğini. Çünkü o benim Babam...

          Sen güçlü bir çınar gibisin.. Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım ki dünyayı bile fethedebilirim.. Çünkü bana hep güç verirsin.. Özel günün kutlu olsun.

          Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Canım, günün kutlu ve mutlu olsun!

          Kelimelerle anlatılamayan fedakârlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece “BABA” derdim. Seni seviyorum hayatımın anlamı...

          Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven babam, sana layık olmak için yaşıyorum. Seni seven biricik kızın...

          RESİMLİ BABALAR GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI

          Hayatımızın her anında emeği bulunan babalarımızın, babalar gününü kutlar; saygılar sunarı

          Babacığım bu kutlu günde ellerinden doya doya öper gününü kutlarım. Seni çok ama çok seviyorum. Evladın.

        • 4

          Yüreğin huzurlu, yüzün güleç, kazancın bereketli olsun canım babacığım.Özel gününü kutluyor, ellerinden öpüyorum.

          Canım babam! Varlığın hep yüreğimi ısıttı, bana mutluluk ve güven verdi. Seni seviyorum baba…

          Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; babam derdim canım babam seni bir gün değil her gün çok seviyorum.

        • 5

          Sevgili babacığım gurbet uzak olsa da sevgin o kadar yakın ki bilmelisin ellerinden öperim sevgiler.

          Üzerime sabır tohumu ekip sevgiyle suladığın gülünün bilmeni istediği bir şey var seni çok seviyorum...

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