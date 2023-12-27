Azra Akın: 2024'te 4 kişilik bir aileyiz

"ÇOCUĞUMU YALNIZ BÜYÜTMEK İSTİYORUM"



Öte yandan Akın, daha önce, "Çocuğumu yalnız başıma büyütmek istiyorum. Demir'de de bu böyle olmuştu. Eşimin ailesi ve benim ailem bize biraz uzak olduğu için onlardan yardım almamız zor olacak ama bir yardımcımız tabii ki olacak" demişti.



Fotoğraflar: Instagram