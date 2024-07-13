KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 06.28’de Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7.08 km olarak belirlendi.

ANKARA BEYPAZARI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 06.24’de Ankara’nın Beypazarı ilçesinde 1.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 6.7 km olarak belirlendi.

KARADENİZ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 06.22’de Karadeniz’de 2.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 9.88 km olarak belirlendi.