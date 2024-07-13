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        Haberler Bilgi Yaşam Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 13 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 13 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Yurtta yaşanan son depremler listesi AFAD ve Kandilli tarafından duyuruluyor. İrili ufaklı sarsıntıda deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde sorusuna yanıt aranıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülkemizde meydana gelen son depremleri anlık olarak yayınlıyor. İşte 13 Temmuz Cumartesi son depremler listesi AFAD - Kandilli Rasathanesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.07.2024 - 07:30 Güncelleme: 13.07.2024 - 07:30
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        • 1

          Türkiye'de gerçekleşen son dakika depremler araştırılırken, yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından güncel şekilde paylaşıldı. 13 Temmuz Cumartesi günü Türkiye genelinde birçok deprem kaydedildi. Sarsıntı hissedip paniklenen vatandaşlarımız için "Az önce deprem mi oldu, nerede?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, 13 Temmuz Kandilli ve AFAD son dakika deprem listesi ile yurdumuzda en son meydana gelen sarsıntıların merkez üsleri, derinliği ve büyüklüğü...

        • 2

          KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 06.28’de Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7.08 km olarak belirlendi.

          ANKARA BEYPAZARI

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 06.24’de Ankara’nın Beypazarı ilçesinde 1.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 6.7 km olarak belirlendi.

          KARADENİZ

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 06.22’de Karadeniz’de 2.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 9.88 km olarak belirlendi.

        • 3

          AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

          Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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