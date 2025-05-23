Ayvalık'ta "8. Uluslararası Küçükköy Teferic Şenlikleri" başladı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bu yıl 8'incisi düzenlenen "Uluslararası Küçükköy Teferic Şenlikleri" başladı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bu yıl 8'incisi düzenlenen "Uluslararası Küçükköy Teferic Şenlikleri" kapsamında Ayvalık Belediyesince Küçükköy Mahallesi'nde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.
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Yürüyüşe, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Karadağ Diaspora Bakanı Mirsad Azemovic, Sırbistan'ın Sancak bölgesi şehirlerinden Sjenica Belediye Başkanı Munib Mujagic, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.
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Küçükköy Üretim Mutfağı'nın önünden başlayan yürüyüş, Küçükköy Camisi avlusunda tamamlandı.
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Kortej sırasında dans gösterileri de gerçekleştirildi.
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Protokol üyeleri, daha sonra Küçükköy Mahallesi'nin sokaklarında yöre halkının açtığı stantları gezdi.