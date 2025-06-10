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        Haberler Magazin Aytaç Şaşmaz'dan Cemre Baysel’e gönderme - Magazin haberleri

        Aytaç Şaşmaz'dan Cemre Baysel’e gönderme

        Cemre Baysel ile yollarını ayıran Aytaç Şaşmaz, sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Şaşmaz, Baysel'in verdiği pozlara benzer fotoğraflar ve Hugo'nun '99 Problems' adlı şarkısıyla eski sevgilisine göndermede bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2025 - 08:30 Güncelleme: 10.06.2025 - 08:30
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        "Ayrılmamız dert değil"
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        Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz, geçtiğimiz günlerde ilişkilerini sonlandırdı. Daha önce de ayrılıp - barışan Baysel ile Şaşmaz, özel hayatlarında bir kez daha farklı yolları tercih etti.

        Cemre Baysel, ayrıldıktan saatler sonra sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaşmış; "Güneşi yakalıyorum" notuyla bir paylaşımda bulundu.

        Cemre Baysel'in bu paylaşımına, Aytaç Şaşmaz'dan gecikmeyen bir yanıt geldi.

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        Aytaç Şaşmaz, sosyal medya hesabından; "Güneş, yüzünü görür ama ay ruhunu bilir" ifadesini kullanarak eski sevgilisine imalı bir göndermede bulunmuştu.

        Aytaç Şaşmaz, bu kez tatil fotoğraflarıyla göndermede bulundu. Paylaşımına; '99 sorun...' notunu ve ABD’li şarkıcı Hugo’nun '99 Problems' şarkısını ekledi

        Aytaç Şaşmaz; ayrılığın kendisi için bir sorun olmadığını ima ederken şarkının; "99 sorunum var ama kadın / ilişki bunlardan biri değil" dizelerini kullanarak, Cemre Baysel ile biten ilişkisinin gündeminde olmadığını, hayatında başka önceliklerinin bulunduğunu ve "Seninle ilgili bir derdim yok, hayatıma devam ediyorum" mesajını verdi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Aytaç Şaşmaz
        #Cemre Baysel

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