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        Haberler Magazin Aysu Baçeoğlu'ndan, Demet Akalın'a tepki - Magazin haberleri

        Aysu Baçeoğlu'ndan, Demet Akalın'a tepki

        Şarkıcı Aysu Baçeoğlu, geçtiğimiz günlerde Demet Akalın'ın konserinde küçük bir hayranıyla yaşadığı gerginlikle ilgili konuşarak, meslektaşına; "Samimiyetsizliğin 10 numara" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2025 - 13:03 Güncelleme: 23.06.2025 - 13:03
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        "Samimiyetsizliğin 10 numara"
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        Aysu Baçeoğlu, Şişli Tiyatrosu’nda düzenlenen 'Çocuk Kulübü Show'da çocukların isteğini kıramayarak sürpriz bir şekilde sahneye çıktı. "10 Numara" şarkısını çocuklarla birlikte söyleyen Baçeoğlu, duygusal anlar yaşayarak; "İyi ki davet etmişler, beş yaş gençleştim sayelerinde" diyerek, mutluluğunu dile getirdi.

        Aysu Baçeoğlu, geçtiğimiz günlerde Demet Akalın’ın konserinde küçük bir hayranıyla yaşadığı gerginlikle ilgili sert ifadeler söyledi. Baçeoğlu; "Parmağı ‘uff’ olmuş... Kapıya mı sıkıştı, kedi mi tırmaladı belli değil. O güzelim çocuk ailesiyle sahnene gelmiş. Kolun bacağın kırılmamış, elinde mikrofonla şarkına devam ediyorsun ama sadece elin acıdı diye bir çocuğun kalbini kıramazsın! Bu ne cüret? Sonra da tıpış tıpış o çocuğun okuluna gidiyorsun. Sosyal medyanın gücü olmasa, bu kadar linç yemeseydin gider miydin gerçekten o çocuğun ayağına? Samimiyetsizliğin 10 numara!" ifadelerini kullandı.

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        #Demet Akalın
        #Aysu Baçeoğlu

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