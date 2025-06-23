Aysu Baçeoğlu'ndan, Demet Akalın'a tepki

Aysu Baçeoğlu, Şişli Tiyatrosu’nda düzenlenen 'Çocuk Kulübü Show'da çocukların isteğini kıramayarak sürpriz bir şekilde sahneye çıktı. "10 Numara" şarkısını çocuklarla birlikte söyleyen Baçeoğlu, duygusal anlar yaşayarak; "İyi ki davet etmişler, beş yaş gençleştim sayelerinde" diyerek, mutluluğunu dile getirdi.

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Aysu Baçeoğlu, geçtiğimiz günlerde Demet Akalın’ın konserinde küçük bir hayranıyla yaşadığı gerginlikle ilgili sert ifadeler söyledi. Baçeoğlu; "Parmağı ‘uff’ olmuş... Kapıya mı sıkıştı, kedi mi tırmaladı belli değil. O güzelim çocuk ailesiyle sahnene gelmiş. Kolun bacağın kırılmamış, elinde mikrofonla şarkına devam ediyorsun ama sadece elin acıdı diye bir çocuğun kalbini kıramazsın! Bu ne cüret? Sonra da tıpış tıpış o çocuğun okuluna gidiyorsun. Sosyal medyanın gücü olmasa, bu kadar linç yemeseydin gider miydin gerçekten o çocuğun ayağına? Samimiyetsizliğin 10 numara!" ifadelerini kullandı.