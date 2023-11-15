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        Haberler Magazin Ayşenur Parlak kimdir, neden öldü ve hastalığı neydi? Sosyal medya fenomeni Ayşenur Parlak evli miydi, çocuğu var mıydı ve kaç yaşındaydı?

        Ayşenur Parlak kimdir, kaç yaşındaydı? Ayşenur Parlak'ın vefat nedeni...

        Ayşenur Parlak'tan acı haber... Uzun bir süredir kanserle mücadele eden sosyal medya fenomeni Ayşenur Parlak, 37 yaşında yaşamını yitirdi. 500 binden fazla takipçisi bulunan ve sevenlerini derinden üzen Parlak'ın hayat hikayesi ve vefatının ardından eşininin paylaşımını derledik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2023 - 10:02 Güncelleme: 15.11.2023 - 10:02
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        • 1

          Evli ve bir çocuk annesi ünlü sosyal medya fenomeni Ayşenur Parlak, hayatını kaybetti. 1986 yılında dünyaya gelen Parlak'ın vefat haberini eşi Savaş Parlak verdi. Söz konusu açıklamanın ardından Ayşenur Parlak'ın hayatına dair ayrıntıları ve vefatı ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...

        • 2

          AYŞENUR PARLAK KİMDİR?

          1986 doğumlu Ayşenur Parlak ailesiyle mutlu mesut yaşarken 12 yaşında kemik kanserine yakalandı. Uzun tedavilerden sonra iyileşip İstanbul’da Uluslararası İlişkiler okurken Savaş’a aşık oldu. Mezun olup ihracat satış uzmanı olarak kariyerine başladı ve nişanından bir gün sonra meme kanseri olduğunu öğrendi. Tedaviye başlamadan evlendi ve balayı yerine ameliyat masasına gitti.

        • 3

          Tedavisi bittikten sonra vergi memuru olarak kariyerine devam etti. Bir mucize oldu ve hamile kaldı. “10 Amazon Yüksek Doz Yaşam” kitabının yazarlarından biri oldu. Ela kızına kavuştu. Lohusalıktan çıkmadan bu kez üçüncü evre Lenfoma olduğunu öğrendi. Sonrasında defalarca kez hastalıkla mücadele eden Ayşenur Parlak, 13 Kasım 2023 tarihinde hayata gözlerini yumdu.

        • 4

          SAVAŞ PARLAK EŞİNİN VEFAT HABERİNİ DUYURDU

          Ayşenur Parlak'ın eşi Savaş Parlak, eşinin vefat haberini sosyal medya üzerinden şu ifadelerle duyurdu;

        • 5

          "Hüküm Allahın. Ben yıllardır bu bildirimi atmamak için çok dua ettim keşke önce ben gitseydim. Sayfalarca yazsam da anlatamayacağım nasıl olsa hislerimi. Malesef Allah bu kadar yazmış. Yanımızda olan dua eden seven herkesten Allah razı olsun. Ruhuna duayı kesmeyin Allah rızası için. Tek tesellim ben yeminimi tuttum hastalıkta sağlıkta iyi günde kötü günde ölüm bizi ayırana dek"

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir

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