Ayşe Kırca'dan Doğu Demirkol'a: Aşkım, bebeğim

"BABAMA BENZETİYORUM"

Ayşe Kırca, geçtiğimiz günlerde, "Günümüz komedyenlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna; "Büyük konuşmak gibi olmasın ama babamdan sonra Türkiye'deki en iyi isim Doğu (Demirkol). Babama da benzetiyorum. Annem de çok benzetiyor. Dünyadaki en iyi komedyenlerden biri" şeklinde cevaplamıştı.