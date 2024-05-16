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        Haberler Magazin Ayşe Kırca'dan Doğu Demirkol'a: Aşkım, bebeğim - Magazin haberleri

        Ayşe Kırca'dan Doğu Demirkol'a: Aşkım, bebeğim

        Ünlü komedyen Doğu Demirkol, çocukluk yıllarına dair fotoğraflarını paylaştı. Demirkol'un sevgilisi Ayşe Kırca, fotoğraflara kayıtsız kalmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 13:47 Güncelleme: 16.05.2024 - 13:52
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        • 1

          Son dönemin popüler komedyenlerinden Doğu Demirkol, takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

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          Doğu Demirkol, çocukluk yıllarına dair fotoğraflarını sosyal medya sayfasından paylaştı.

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          Oya Başar ile Levent Kırca'nın kızları Ayşe Kırca, sevgilisinin fotoğraflarına, "Aşkım, bebeğim" yorumunu yaptı.

        • 4

          "BABAMA BENZETİYORUM"

          Ayşe Kırca, geçtiğimiz günlerde, "Günümüz komedyenlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna; "Büyük konuşmak gibi olmasın ama babamdan sonra Türkiye'deki en iyi isim Doğu (Demirkol). Babama da benzetiyorum. Annem de çok benzetiyor. Dünyadaki en iyi komedyenlerden biri" şeklinde cevaplamıştı.

        • 5

          "İNŞALLAH EVLENİRİZ"

          Ayşe Kırca, "Evlilik var mı?" sorusuna, "1.5 sene oldu. İnşallah evlilikle taçlandırırız. Zaten evli gibiyiz. Zamanımız hep birlikte geçiyor. Siz de dua edin" diye cevap vermişti.

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