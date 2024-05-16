Ayşe Kırca'dan Doğu Demirkol'a: Aşkım, bebeğim
Ünlü komedyen Doğu Demirkol, çocukluk yıllarına dair fotoğraflarını paylaştı. Demirkol'un sevgilisi Ayşe Kırca, fotoğraflara kayıtsız kalmadı
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Son dönemin popüler komedyenlerinden Doğu Demirkol, takipçilerini yıllar öncesine götürdü.
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Doğu Demirkol, çocukluk yıllarına dair fotoğraflarını sosyal medya sayfasından paylaştı.
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Oya Başar ile Levent Kırca'nın kızları Ayşe Kırca, sevgilisinin fotoğraflarına, "Aşkım, bebeğim" yorumunu yaptı.
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"BABAMA BENZETİYORUM"
Ayşe Kırca, geçtiğimiz günlerde, "Günümüz komedyenlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna; "Büyük konuşmak gibi olmasın ama babamdan sonra Türkiye'deki en iyi isim Doğu (Demirkol). Babama da benzetiyorum. Annem de çok benzetiyor. Dünyadaki en iyi komedyenlerden biri" şeklinde cevaplamıştı.
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"İNŞALLAH EVLENİRİZ"
Ayşe Kırca, "Evlilik var mı?" sorusuna, "1.5 sene oldu. İnşallah evlilikle taçlandırırız. Zaten evli gibiyiz. Zamanımız hep birlikte geçiyor. Siz de dua edin" diye cevap vermişti.