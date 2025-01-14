Ayşe Barım olayı nedir, nasıl başladı? Ayşe Barım kimdir?
ID İletişim Danışmanlık A.Ş'nin kurucusu ve ortağı olan Ayşe Barım hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Barım hakkında; Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in kamufle ilişki kurmasına aracılık ettiği ve tekelleşmede rol oynayan bir menajer olduğu iddiaları bulunuyor. Peki Ayşe Barım kimdir, olayı nedir?
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Ayşe Barım olayı günlerdir konuşuluyor. Dizi ve film sektöründe tekelleşmeye yol açtığı iddiasıyla soruşturma açılan ünlü menajer Ayşe Barım'a yurt dışına çıkışı konuldu. Serenay Sarıkaya gibi ünlü sanatçıların menajerliğini yapan Ayşe Barım ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki Ayşe Barım kimdir, olayı nedir?
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AYŞE BARIM OLAYI NEDİR?
Soruşturma başlatıldı
ID İletişim Danışmanlık A.Ş'nin kurucusu ve ortağı olan Ayşe Barım hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Barım'ın hakkında; Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in kamufle ilişki kurmasına aracılık ettiği ve tekelleşmede rol oynayan bir menajer olduğu iddiaları bulunuyor.
Rekabet Kurumu; Kast Ajansları Derneği ile kast ajansları ve menajerler tarafından Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edildiği iddiasına yönelik olarak yürütülen ön araştırmayı tamamladı. Bu kapsamda, elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri ciddi ve yeterli bulan Kurul, bu alanda faaliyet gösteren 21 teşebbüse soruşturma açılmıştı. Soruşturma açılan teşebbüslerden biri de Ayşe Barım'ın ortağı olduğu ID İletişim Danışmanlık A.Ş...
Ayşe Barım'ın hakkında; Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in kamufle ilişki kurmasına aracılık ettiği ve tekelleşmede rol oynayan bir menajer olduğu iddiaları bulunuyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarındaki paylaşım ve haberlerdeki iddiaları, ihbar kabul etti. Son dönemdeki dizi sektöründeki tekelleşme iddiaları nedeniyle açılan soruşturmada, bir başsavcı vekili ve bir cumhuriyet savcısı görevlendirildi.
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RESEN SORUŞTURMA NEDİR?
Bir şikâyet söz konusu olmasa da kendiliğinden başlatılan inceleme, araştırma, soruşturma...
Rekabet Kurulu'nun soruşturma başlattığı 21 teşebbüs şöyle;
Kurumun soruşturma açtığı teşebbüsler şöyle sıralandı: Kast Ajansları Derneği, Abdullah Bulut Menajerlik İletişim Dan. Ltd. Şti., Asiye Değirmenci Menajerlik ve Film Yapım Ltd. Şti., Black Listt Menajerlik Halkla İlişkiler ve Org. Hiz. Tic. Ltd. Şti., Cemile Yaprak Atış, Deniz Tüney Tanıtım Turizm Halkla İlişkiler ve Pazarlama Ltd. Şti., Erberk Kast Prodüksiyon ve Tic. Ltd. Şti., Icon Talent Org. Yap. San. ve Tic. Ltd. Şti., ID İletişim Danışmanlık AŞ, Kahraman Özden Talent Management, Nimet Atasoy AŞ, People Fotomodel Prodüksiyon ve Tic. Ltd. Şti., Perama Görsel Sanatlar Org. Yapım ve Tic. Ltd. Şti., Persona Sanat İletişim Hiz. Ltd. Şti., Renda Güner Film Yapım Tanıtım Hiz. Tic. Ltd. Şti., Sökmen Ajans Reklamcılık ve Turizm Ltd. Şti., Şogen Film Müzik Prd. Org. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Talento Menajerlik Tic. Ltd. Şti., TB Sanatsal Yetenek Yön. Ve Dan. Ltd. Şti, Vodvil Prodüksiyon ve Menajerlik Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. ve Yüzdeyüz Oyunculuk Seslendirme Prodüksiyon Ltd. Şti.
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AYŞE BARIM KİMDİR?
Ayşe Barım, ortaokul ve lise öğrenimini İstanbul'da İstiklal Caddesi üzerinde açılan English High School for Girls (EHSG) okulunda tamamladı. Günümüzde Nişantaşı ve Beyoğlu Anadolu Liseleri olarak eğitim vermeye devam eden okuldan mezun olduktan sonra öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamladı. Burada İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.
Ayşe Barım, ortaokul ve lise öğrenimini İstanbul'da İstiklal Caddesi üzerinde açılan English High School for Girls (EHSG) okulunda tamamladı. Günümüzde Nişantaşı ve Beyoğlu Anadolu Liseleri olarak eğitim vermeye devam eden okuldan mezun olduktan sonra öAyşe Barım, İstanbul'daki eğitim hayatını tamamladıktan sonra Londra'ya taşındı. Londra'da iki yıl yaşayan Barım, bir süre iletişim üzerine eğitim aldı. Kariyerine 1992 yılında başlayan Barım, 2001 yılına kadar promosyon direktörlüğü, reklam ve halkla ilişkiler müdürlüğü, müşteri ilişkileri direktörlüğü ve genel müdür yardımcılığı gibi pek çok görevde yer aldı.
Kanal D, ATV ve Hürriyet çatısı altında promosyon direktörülüğü yapan Ayşe Barım, daha sonra reklam ve halkla ilişkiler müdürlüğü pozisyonunda rol aldı. Akmerkez, Klan-Euro RSCG, 1 Numara Hearst Yayıncılık ve son olarak da DMC'de çalıştı. Genel müdür pozisyonuna kadar yükselen Barım, daha sonra kendi şirketini kurdu.ğrenimini Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamladı. Burada İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.
2002 yılında kurulan ID İletişim'in çatısı altında menajerlik hizmetinin dışında; sosyal medya yönetimi, dizi ve sinema filmlerinde basın danışmanlığı hizmeti de veriyor.