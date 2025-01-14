Ayşe Barım olayı nedir, nasıl başladı? Ayşe Barım kimdir?

AYŞE BARIM OLAYI NEDİR?

Soruşturma başlatıldı

ID İletişim Danışmanlık A.Ş'nin kurucusu ve ortağı olan Ayşe Barım hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Barım'ın hakkında; Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in kamufle ilişki kurmasına aracılık ettiği ve tekelleşmede rol oynayan bir menajer olduğu iddiaları bulunuyor.

Rekabet Kurumu; Kast Ajansları Derneği ile kast ajansları ve menajerler tarafından Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edildiği iddiasına yönelik olarak yürütülen ön araştırmayı tamamladı. Bu kapsamda, elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri ciddi ve yeterli bulan Kurul, bu alanda faaliyet gösteren 21 teşebbüse soruşturma açılmıştı. Soruşturma açılan teşebbüslerden biri de Ayşe Barım'ın ortağı olduğu ID İletişim Danışmanlık A.Ş...

Ayşe Barım'ın hakkında; Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in kamufle ilişki kurmasına aracılık ettiği ve tekelleşmede rol oynayan bir menajer olduğu iddiaları bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarındaki paylaşım ve haberlerdeki iddiaları, ihbar kabul etti. Son dönemdeki dizi sektöründeki tekelleşme iddiaları nedeniyle açılan soruşturmada, bir başsavcı vekili ve bir cumhuriyet savcısı görevlendirildi.