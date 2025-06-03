Kanadalı ünlü süper model Linda Evangelista, oğlu Augustin'in liseden mezun olmasını kutlarken, eski sevgilisi Francois-Henri Pinault ve onun şimdiki eşi Salma Hayek ile bir araya geldi.

60 yaşındaki süper model, kendisine tıpatıp benzeyen 18 yaşındaki oğluyla gururlu pozlar verirken, onlara 63 yaşındaki Francois-Henri Pinault ve 58 yaşındaki Salma Hayek de katıldı.

Evangelista, oğlu, eski sevgilisi ve eski sevgilisinin şimdiki eşi Salma Hayek'le çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından, "Gururlu bir anneyim" notuyla paylaştı.

Linda Evangelista ve oğlu Augustin

Linda Evangelista ve Francois-Henri Pinault, Eylül 2005'ten Ocak 2006'ya kadar kısa süreli birliktelik yaşadı. Evangelista, oğlu Augustin'e hamileyken, o yılın nisan ayında Pinault, Salma Hayek ile flört etmeye başladı. Pinault ve Hayek çifti, 2007'de nişanlandıklarını duyurdu ve eylül ayında kızları Valentina'yı kucaklarına aldı.

Salma Hayek ile Francois-Henri Pinault'nun kızları Valentina 17 yaşında...

Augustin doğduğunda, Linda Evangelista başlangıçta babasını gizli tuttu. Yıllar sonra, 2012'de mahkeme dışında çözülen bir çocuk nafakası mücadelesinde, babanın Fransız milyarder François-Henri olduğunu kamuoyuna açıkladı.

Linda Evangelista, Salma Hayek ile iyi bir ilişkileri olduğunu her fırsatta dile getirdi. Daha önce Vogue ile yaptığı bir röportajda Salma Hayek ile ebeveynlik ilişkisine dair konuşmuş, tatil sezonunda Hayek ve eski sevgilisi Pinault ile vakit geçirdiğini açıklamıştı.

Hatta bir Şükran Günü'nde hastalandığı için onlara gidemediğini söylerken, "Şükran Günü'nde hastaydım. Salma kızıyla birlikte uçağa bindi, buraya geldi ve Şükran Günü yemeğini hazırladı" demişti.

700'den fazla dergi kapağında yer alan Linda Evangelista, tüm zamanların en başarılı ve etkili modellerinden biri olarak kabul ediliyor