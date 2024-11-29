Ayran benzeri bir süt ürünü olan kefiri her gün tüketmek ne işe yarar?

Ayran benzeri bir süt ürünü olan kefiri her gün tüketmek ne işe yarar?

İçerdiği probiyotik ve kalsiyum ile özellikle çocuklar için çok faydalı olan kefir, bazı insanlar tarafından her gün hatta gün içerisinde birden fazla tüketilmektedir. Her gün kefir tüketmenin sağlığımız üzerindeki etkisi nedir?

Kefir, fermente süt ürünleri içerisinde yoğurttan sonra en çok bilinen süt ürünlerinden biridir ve süte doğrudan kefir tohumlarının eklenmesi ile bazı yararlı bakterilerin ve mayaların fermantasyonu sayesinde oluşur. Bu mucize içecek hafif ekşimsi, ferahlatıcı bir tada sahiptir. İyi bir kefir akıcı kıvamda, homojen ve parlak bir görünümde olmalıdır. Tanelerinin kalitesini ise kullanılan süt, mayalama süresi ve soğuk ortamda muhafazası etkiler.

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REKLAM HER GÜN KEFİR TÜKETMENİN NE GİBİ ETKİLERİ OLUR? Kefirin düzenli olarak günde 200-250 ml’ye eşdeğer olan 1 su bardağı oranında tüketiminden maksimum fayda sağlanır. Sütteki tüm besin maddelerini içerdiğinden dolayı beslenme değeri yüksek bir süt ürünü olan kefirin faydaları şöyle sıralanabilir: - B12 vitamini ve diğer B grubu vitaminler sayesinde kan yapımına destek olur. - Hafızayı güçlendirir.

- Kalp hastalıklarına karşı da koruyucu özellik taşır. - Yüksek kalsiyum oranı sayesinde kemik ve diş sağlığını korur - Kilo vermeye yardımcı olur. - İyi bir biotin kaynağı olarak sağlıklı saçlar ve güzel bir cilde sahip olmayı sağlar. - Vücutta fazla tuz tutumunu önleyerek böbrek hastalıkları, safra bozuklukları, sarılık, çeşitli enfeksiyonlar ve egzama tedavisinde de etkilidir.

- İyi bir probiyotik kaynağı olarak sindirim sisteminin düzenlenmesinde etkilidir. Yapılan son çalışmalarda probiyotiklerin bağırsak florası sağlığına olumlu etki ettiği, sağlıklı bağırsak florasının da kilo kaybına destek olduğu ifade ediyor. - Sinirleri yatıştırıcı ve depresyondan kurtulmada destektir. Tüketim sonrasında hafif bir gevşeme ve uyku hali verir. Kefirin depresyonu azaltıcı etkisi, triptofan, magnezyum ve kalsiyum içeriğinin yüksek olmasına bağlanır.

- Kefir ayrıca, iştahsızlık, uykusuzluk, yorgunluk, halsizliğe de iyi gelir. REKLAM KEFİRDE HANGİ VİTAMİNLER VAR? A VİTAMİNİ Göz sağlığı ve bağışıklık sistemi üzerinde önemli etkileri bulunan A vitamini, cildin iyileşme süreçlerine de katkıda bulunur. A vitamini eksikliğinde ise gece körlüğü, göz kuruluğu, enfeksiyon riskinde artış ve çeşitli cilt problemleri gözlenebilir. B2 VİTAMİNİ Vücudun enerji üretiminde görev alan B2 vitamini, birçok organdaki dokuların sağlığında da etkilidir. B2 vitamini eksikliğinde ise çeşitli ağız yaraları ve saç dökülmesi gibi şikayetler ile karşılaşılabilir.

B12 VİTAMİNİ Kanda oksijen taşınmasında sorumlu eritrosit adlı hücrelerin ve sinir sisteminin fonksiyonlarında görevlidir. B12 vitamininin eksik tüketimi ise ağız içerisinde ülserlere, cilt renginin bozulmasına, karıncalanmalara ve farklı nörolojik problemlere yol açabilir. REKLAM D VİTAMİNİ Kalsiyum emiliminden ve immün sistemin işlevlerinden sorumlu olan D vitamini, ek olarak kemik ve kalp sağlığının korunmasında da önem taşır. Kas güçsüzlüğü, halsizlik ve depresyon gibi belirtiler ise D vitamini eksikliğinde gözlenebilen rahatsızlıklardır.

K VİTAMİNİ Kalsiyum metabolizmasında ve pıhtılaşmada görev alır. Yetersiz alımında ise kanama eğilimi görülebilir. Bunun sonucunda morluklar, tırnakta kanama odakları ve kanlı dışkı gibi semptomlar oluşabilir. C VİTAMİNİ Antioksidan özelliği sayesinde hücre sağlığında ve protein, tendon, kan hücreleri gibi birçok yapının oluşumunda etkili olan C vitamininin günlük yeterli miktarda alınması önerilir. Demir emiliminde bozukluk, ağız-diş problemleri, geç yara tamiri gibi şikayetler ise yetersiz C vitamini sonucunda görülebilen semptomlardır.

KEFİR NASIL TÜKETİLMELİ? Kefiri kendiniz hazırlayabilir veya dışarıdan temin edebilirsiniz. Bazı kişiler tarafından zor tüketilebilir bir tada sahip olan kefirin faydalarından yararlanabilmeniz için ise bal gibi doğal tatlandırıcılar kullanabilirsiniz. Kefiri içecek olarak tüketebilir veya çorba gibi yemek çeşitlerine ekleyebilirsiniz. Krema ve diğer süt ürünlerinin kullanıldığı tüm tariflerde alternatif olarak kefiri tercih edebilirsiniz. Yeterli düzeyde probiyotik alabilmeniz için ise günde 1-3 bardak günlük kefir miktarı yeterlidir.

KİMLER KEFİR İÇMEMELİ? Bazı bireylerin kefir tüketiminde dikkatli olmaları gerekebilir. Şiddetli laktoz hassasiyeti olan kişiler, kefir içerisindeki laktoz miktarından dolayı kramp, ishal gibi şikayetler ile karşılaşabilirler. Ek olarak, kefirin fermantasyonu sırasında düşük oranda alkol ortaya çıkar. Alkole karşı intoleransı olan bireylerde, kefir tüketimi ile bu oranlar birikerek çeşitli sağlık problemlerine yol açabilirler. Bununla birlikte, bağışıklık sistemi baskılanan bireylerde kefirin yan etkileri gözlenebilir. Sağlık durumunuz göz önünde bulundurularak, kefir tüketimi konusundaki en doğru yaklaşım için uzman bir hekim ile görüşmelisiniz.