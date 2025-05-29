AYM'ye kayyum için 'norm denetimi' başvurusu
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden uzaklaştırılması ve yerine kayyum atanması ile ilgili iptal davasında İstanbul 9. İdare Mahkemesi, kayyum uygulamasına dayanak teşkil eden hükümlerin anayasaya aykırı olduğu değerlendirmesi ile Anayasa Mahkemesi'ne 'norm denetimi' başvurusunda bulundu
İstanbul 9. İdare Mahkemesi, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in “görevden uzaklaştırılması” ve “belediyeye kayyum atanması” işlemlerinin iptali için açılan davada karar verdi.
Mahkeme, kayyum uygulamasına dayanak teşkil eden hükümlerin anayasaya aykırı olduğu değerlendirmesi ile Anayasa Mahkemesi'ne 'norm denetimi' başvurusunda bulundu.
Anayasa Mahkemesi, bu başvuru üzerine ilgili kanun maddelerini anayasaya aykırılık açısından inceleyecek. Anayasaya aykırı bulursa iptal kararı verecek.
İptal kararı verilmesi durumunda kayyum atamalarının mevcut hükümlerle yapılamayacağı belirtiliyor.
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