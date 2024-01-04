Ayla Algan kimdir? Ayla Algan nereliydi, hangi filmlerde rol aldı?
Usta oyuncu Ayla Algan'dan hayranlarını üzecek bir haber geldi. Kariyeri boyunca sayısız filmde rol alan Ayla Algan geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 86 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncular Sendikası'ndan yapılan açıklamada "Değerli meslektaşımız Ayla Algan hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi. Peki, "Ayla Algan kimdir? Ayla Algan nereliydi, hangi filmlerde rol aldı?" İşte Ayla Algan kimdir sorusunun yanıtı...
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Ayla Algan beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti. Müzik ve tiyatro sanatlarını iç içe yaşayan bir sanatçı olan Ayla Algan, yaşamı boyunca birçok dizi ve filmde rol aldı. Peki, "Ayla Algan kimdir? Ayla Algan nereliydi, hasta mıydı, hangi filmlerde rol aldı?" İşte Ayla Algan'ın hayatı ve kariyeri...
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AYLA ALGAN KİMDİR?
29 Ekim 1937'de İstanbul'da doğdu. Babası Girit göçmeni tüccar Vedat Kasman, annesi ressam Nevzat Kasman'dır.
Ailenin tek çocuğu olan Ayla Algan, çocukluğunda piyano, bale ve şan dersleri aldı. 5 yaşında başladığı piyano öğrenimini lise öğrenimi için Fransa'ya gidene kadar 11 yıl boyunca sürdürdü.
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Ortaokulu, İstanbul'daki Notre Dame de Sion'da, liseyi Fransa'daki Versay Lisesinde okudu. Lise öğrenimi devam ederken tanıştığı Beklan Algan (1933-2010) ile evlendi. Eşi Beklan Algan ile birlikte Amerika'da New York Actor Studio Actor’s Repertuary Theatre’s of Broadway'de sahne eğitimi alan sanatçı, Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul Şehir Tiyatroları'nın kadrosuna girdi ve 1961'de Tarla Kuşu oyunu ile tiyatroda ilk rolünü oynadı.
Müzik ve tiyatro sanatlarını iç içe yaşayan bir sanatçı olan Ayla Algan, Yunus Emre'nin şiirlerini Almanca, Fransızca, İngilizce olarak şiirli-şarkılı okuyarak Yunus Emre'yi dünyada tanıtmıştır. Onu halka mal eden ise mizahi bir dili olan "Koca Öküz" adlı şarkısı olmuştur.
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AYLA ALGAN'IN ROL ALDIĞI FİLMLER
Köstebekgiller Gölgenin Tılsımı - 2016
Kurtlar Vadisi Pusu - 2015-2016
Tut Sözünü - 2015
O Hayat Benim - 2014
Unutulmaz - 2010
Yüreğine Sor - 2010
Ezber - 2009
Ayda - 2007
Şöhret Okulu - 2007
Binbir Gece - 2006
Öteki Türkiye'de Bir Cumhurbaşkanı - 2004
Patroniçe - 2004
Ziyaret - 2004
Arapsaçı - 2004
Aliye - 2004
Yadigar - 2004
Metropol Kabusu - 2003
Hızma - 2002
Havada Bulut - 2002
Biz Size Aşık Olduk - 2002
O da Beni Seviyor - 2001
Yıldız Tepe - 2000
Hanım Ağa - 2000
Üzgünüm Leyla - 2000
Kurşun Kalem - 2000
Harem Suare - 1999
Şükran Büfe - 1999
Sıdıka - 1997
Ali (Sakın Arkana Bakma) - 1996
Beşi Bir Yerde - 1996
Doktora Bak Doktora - 1994
Yaz Yağmuru - 1993
Kız Kulesi Aşıkları (Hera ile Leandros) - 1993
Seni Seviyorum Rosa - 1992
Dört Mevsim İstanbul: İstanbul Bir Özlemdir - 1990
Çil Horoz - 1987
Eksik Etek - 1976
Salak Bacılar - 1975
Gölgedeki Adam - 1970
Son Söz Benim - 1970
Yılan Soyu - 1969
Zilli Nazife - 1967
Ah Güzel İstanbul - 1966
Biraz Kül Biraz Duman - 1966
Yıldız Tepe - 1965
Serseri Aşık - 1965
Karanlıkta Uyananlar - 1964
Tiyatroda Hamlet rolünü oynayan, dünyadaki sayılı kadın oyuncu arasında yer aldı. Tiyatro alanında eğitmenlik yaptı, ayrıca sinema filmleri ve dizilerde rol aldı.