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        Haberler Magazin Ayla Algan kimdir? Ayla Algan nereliydi, hasta mıydı, hangi filmlerde rol aldı?

        Ayla Algan kimdir? Ayla Algan nereliydi, hangi filmlerde rol aldı?

        Usta oyuncu Ayla Algan'dan hayranlarını üzecek bir haber geldi. Kariyeri boyunca sayısız filmde rol alan Ayla Algan geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 86 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncular Sendikası'ndan yapılan açıklamada "Değerli meslektaşımız Ayla Algan hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi. Peki, "Ayla Algan kimdir? Ayla Algan nereliydi, hangi filmlerde rol aldı?" İşte Ayla Algan kimdir sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2024 - 21:36 Güncelleme: 04.01.2024 - 21:36
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        • 1

          Ayla Algan beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti. Müzik ve tiyatro sanatlarını iç içe yaşayan bir sanatçı olan Ayla Algan, yaşamı boyunca birçok dizi ve filmde rol aldı. Peki, "Ayla Algan kimdir? Ayla Algan nereliydi, hasta mıydı, hangi filmlerde rol aldı?" İşte Ayla Algan'ın hayatı ve kariyeri...

        • 2

          AYLA ALGAN KİMDİR?

          29 Ekim 1937'de İstanbul'da doğdu. Babası Girit göçmeni tüccar Vedat Kasman, annesi ressam Nevzat Kasman'dır.

          Ailenin tek çocuğu olan Ayla Algan, çocukluğunda piyano, bale ve şan dersleri aldı. 5 yaşında başladığı piyano öğrenimini lise öğrenimi için Fransa'ya gidene kadar 11 yıl boyunca sürdürdü.


        • 3

          Ortaokulu, İstanbul'daki Notre Dame de Sion'da, liseyi Fransa'daki Versay Lisesinde okudu. Lise öğrenimi devam ederken tanıştığı Beklan Algan (1933-2010) ile evlendi. Eşi Beklan Algan ile birlikte Amerika'da New York Actor Studio Actor’s Repertuary Theatre’s of Broadway'de sahne eğitimi alan sanatçı, Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul Şehir Tiyatroları'nın kadrosuna girdi ve 1961'de Tarla Kuşu oyunu ile tiyatroda ilk rolünü oynadı.

          Müzik ve tiyatro sanatlarını iç içe yaşayan bir sanatçı olan Ayla Algan, Yunus Emre'nin şiirlerini Almanca, Fransızca, İngilizce olarak şiirli-şarkılı okuyarak Yunus Emre'yi dünyada tanıtmıştır. Onu halka mal eden ise mizahi bir dili olan "Koca Öküz" adlı şarkısı olmuştur.

        • 4

          AYLA ALGAN'IN ROL ALDIĞI FİLMLER

          Köstebekgiller Gölgenin Tılsımı - 2016

          Kurtlar Vadisi Pusu - 2015-2016

          Tut Sözünü - 2015

          O Hayat Benim - 2014

          Unutulmaz - 2010

          Yüreğine Sor - 2010

          Ezber - 2009

          Ayda - 2007

          Şöhret Okulu - 2007

          Binbir Gece - 2006

          Öteki Türkiye'de Bir Cumhurbaşkanı - 2004

          Patroniçe - 2004

          Ziyaret - 2004

          Arapsaçı - 2004

          Aliye - 2004

          Yadigar - 2004

          Metropol Kabusu - 2003

          Hızma - 2002

          Havada Bulut - 2002

          Biz Size Aşık Olduk - 2002

          O da Beni Seviyor - 2001

          Yıldız Tepe - 2000

          Hanım Ağa - 2000

          Üzgünüm Leyla - 2000

          Kurşun Kalem - 2000

          Harem Suare - 1999

          Şükran Büfe - 1999

          Sıdıka - 1997

          Ali (Sakın Arkana Bakma) - 1996

          Beşi Bir Yerde - 1996

          Doktora Bak Doktora - 1994

          Yaz Yağmuru - 1993

          Kız Kulesi Aşıkları (Hera ile Leandros) - 1993

          Seni Seviyorum Rosa - 1992

          Dört Mevsim İstanbul: İstanbul Bir Özlemdir - 1990

          Çil Horoz - 1987

          Eksik Etek - 1976

          Salak Bacılar - 1975

          Gölgedeki Adam - 1970

          Son Söz Benim - 1970

          Yılan Soyu - 1969

          Zilli Nazife - 1967

          Ah Güzel İstanbul - 1966

          Biraz Kül Biraz Duman - 1966

          Yıldız Tepe - 1965

          Serseri Aşık - 1965

          Karanlıkta Uyananlar - 1964


          Tiyatroda Hamlet rolünü oynayan, dünyadaki sayılı kadın oyuncu arasında yer aldı. Tiyatro alanında eğitmenlik yaptı, ayrıca sinema filmleri ve dizilerde rol aldı.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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