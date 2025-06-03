Aykut Erdoğdu: Bunlar Ertan Yıldız'ın iftirası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü 4 ayrı soruşturma kapsamında CHP Eski milletvekili Aykut Erdoğdu da gözaltına alınmıştı. Savcılık Erdoğdu için yaptığı açıklamada “İBB iştiraki İstaç'ın yapmış olduğu bir sözleşmenin karşı tarafından alınan rüşvete aracılık ettiği tespit edilen” ifadesini kullanmıştı. Rüşvet iddiasının İBB “yolsuzluk” soruşturmasında tutuklandıktan sonra etkin pişmanlıktan yararlanarak serbest kalan Ertan Yıldız’a ait olduğu savcılık sorgusunda ortaya çıktı. Erdoğdu, Yıldız’ın iddiaları için, “Ben bu hususa ilişkin kamera görüntülerini talep ederim. Burada herhangi bir yan delil yoktur. Sadece Ertan Yıldız'ın iftirası mevcuttur.” dedi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi’ne yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürüttüğü 4 ayrı soruşturma kapsamında Cumartesi sabahı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Aralarında Belediye Başkanları, PM Üyesi, eski milletvekili ve bürokratların olduğu 38 kişi gözaltına alındı. 1 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli ise emniyetten serbest bırakıldı.

İBB soruşturması kapsamında gözaltına alınanlar arasında CHP eski milletvekili Aykut Erdoğdu, Ağaç A.Ş Genel Müdürü Ali Sukas ve eski Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik yer aldı. Söz konusu soruşturmada “etkin pişmanlık” hükümlerinden faydalanarak tahliye olan Ertan Yıldız’ın ifadesi Aykut Erdoğdu’ya okundu. Yıldız ifadesinde İBB iştiraki İstaç’a verilen rüşvete Aykut Erdoğdu’nun aracılık ettiğini ileri sürmüştü. “1 MİLYON DOLARA ARACILIK YAPTIĞIM İDDİASI İFTİRADIR” Erdoğdu ifadesinin başında 2011-2023 yılları arasında CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendiğini söyleyerek, “Daha önceki süreçlerimde de bürokrat olarak uzun yıllar devlet kademelerinde görev yaptım. Tarafıma sorulmuş olan Vega Heroko isimli firma ile herhangi bir bağlantım yoktur. Bu firmanın birden fazla sahibi bulunmaktadır. Sivaslı aile olan Sabit Aydın, adını hatırlayamadığım bir mühendis, yine avukat olduğunu hatırladığım başka bir ortak ile bu firma yönetiliyordu. 2019 yılında Vega Heroko isimli firmada yönetici olan ismini hatırlayamadığım mühendis bir şahıs bana ulaştı. Ben o dönem CHP'nin ekonomi ve iş dünyasından sorumlu olan vekil ve genel başkan yardımcısıydım. Bana ulaşan kişileri konunun ilgilisine gönderirim. Yenilenebilir enerji konusunda benden randevu aldılar. Çöpten enerji üretimi yapılacaktı. Ben adını hatırlayamadığım firma yetkilisi olan mühendis şahıs ile görüştükten sonra dönemin İstaç Genel Müdürü Mustafa Canlı'yı aradım. Beni Ertan Yıldız'a yönlendirdi. Mustafa Canlı'nın şu anda öldüğünü biliyorum. Bu mühendis şahsı hem Ertan hem de Mustafa ile irtibatlandırmıştım. Bana okunan Ertan Yıldız'ın ifadesine kesinlikle katılmıyorum. Benim Vega Heroko isimli firmanın sözleşmesinde yapılacak tadilat talebi hususunda firma yetkilileriyle görüşüp akabinde iddia edildiği gibi 1 milyon Dolar firmanın bağış yapacağını ve bu konuda benim aracılık yaptığım yönünde iddia iftiradır.” dedi.

“ERTAN YILDIZ İLE HUSUMETLİYİZ, İMAMOĞLU’NA DA ŞİKAYET ETTİM” İBB Saraçhane Binasında Fatih Keleş ve Ertan Yıldız'ın bulunduğu yerde elinde para dolu çanta ile gidip Fatih Keleş'e 1 milyon 200 bin doları teslim ettiği iddiasının doğru olmadığını söyleyen Aydoğdu, “Benim Ertan Yıldız ile aramda husumet vardır, yıldızım hiçbir zaman barışmamıştır. Ben kendisini daha öncesinde Ekrem İmamoğlu'na iki kere şikayet etmiştim. Benim Fatih Keleş ile bu konu özelinde herhangi bir irtibatım olmamıştır. Ben Vega Heroko'nun Şile tarafında bulunan tesisine bir kere ziyarete gitmiştim. Hatırladığım kadarıyla 2022 yılında firma benimle iletişime geçerek CHP Genel Merkezindeki ofisime geldiler ve haksızlığa uğrayıp zarar ettiklerini söylediler. Çok yatırım yapan bu firmanın güvenilir insanlardan oluştuğunu düşündüğüm için dönemin İstaç Genel Müdürü Ziya Gökmen Togay'a konuyu aktarmıştım. Benim bu şirket ile İBB arasında yapılan sözleşmede herhangi bir nakdi ilişkim olmamıştır. Yalnızca bahsetmiş olduğum şekilde görevim gereği kamu yararı gereği tarafların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlamıştım” ifadelerini kullandı.

“KAMERA KAYITLARINI İSTİYORUM, BUNLAR ERTAN YILDIZ’IN İFTİRASI” Sorguda Aykut Erdoğdu’ya 1 milyon 200 bin doları verdiği söylenen tarihte Ertan Yıldız ve Fatih Keleş ile ortak ortak baz verdiği söylenince, “Ben haftanın iki günü İBB binasına Ekrem İmamoğlu'nu ya da genel sekreteri ziyarete giderim. Ertan Yıldız ve Fatih Keleş Ekrem İmamoğlu'nun danışmanları olduğu ve Ekrem İmamoğlu'nun bir yan odasında çalışma ofisleri olduğu için ortak baz vermem doğaldır. Benim elimde para dolu çanta ile İBB binasına gidip iddia kapsamında parayı vermem hayatın olağan akışına aykırıdır. Ben bu hususa ilişkin kamera görüntülerini talep ederim. Ayrıca Ertan Yıldız ve Fatih Keleş ile aramda gerçekleşen HTS kayıtlarına istinaden; İBB'deki atamalar ile ilgili bu şahıslarla görüşmem olması gayet normaldir. Söz konusu soruşturmaya ilişkin herhangi bir yan delil yoktur. Sadece Ertan Yıldız'ın iftirası mevcuttur. Ben atılı suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.