Bölgede gözlem yapan Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, ayıların doğal yollardan beslenmeleri için insanlardan uzak tutulması gerektiğini belirterek, "Uzun yıllardan beridir bölgeyi gözlemleyip kayıt altına almaktayım. Yakın zamanlarda ayıların sayıları bu bölgede bir hayli arttı. İnsanlara saldırdıkları da oldu. Bunun yanında insanların araçlarına ve çadırlarına zararlar verdiklerini de gördük. Bunun en temel nedenlerinden birisi, insanların ayıyı kendilerine alıştırmaya çalışmasıdır. Bunun yanında araçlarda ve çadırlarda yiyecek bırakmaları da etken oldu. Ayıların sayılarının artması nedeniyle buralar artık yiyecek ile kamp yapılacak bir yer olma özelliğinden çıktı. Bunun yanında insanların yaklaşmamasını öneriyorum. Bunlar evcil hayvanlar değil. İnsanların bu hayvanları elle beslemesi, bunların doğal yapısını da bozuyor. Bu şekilde insanların arasında dolaştıklarına da sıkça şahit oluyoruz. Bu da maddi manevi zararlara yol açıyor. Ayrıca istenmeyen durumlara da yol açabilmektedir" diye konuştu.