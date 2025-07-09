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        Haberler Magazin Aydilge'ye hakaret etti, 25 bin lira bağışla uzlaşmaya varıldı

        Aydilge'ye hakaret etti, 25 bin lira bağışla uzlaşmaya varıldı

        Şarkıcı Aydilge, sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle şikâyetçi olduğu Zeynep T. ile 'Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'ne 25 bin lira bağış yapması karşılığında uzlaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 11:48 Güncelleme: 09.07.2025 - 11:48
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        25 bin lira bağışla uzlaştı
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        Şarkıcı Aydilge, 12 Ekim 2024'te sosyal medya hesabı üzerinden hakkında hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle Zeynep T. hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukatların sunduğu dilekçede, Zeynep T.'nin; "Seni dinleyen 3 kişi falan var. Bot bastığını anlamadık sanma. O kadar duyarlı olduğunuz, kafa yorduğunuz falan da yok" dediği yer aldı.

        Şikâyet üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Zeynep T.'nin; "Söz konusu paylaşımı müştekiye atmadım, onu etiketlemedim veya bir paylaşımına cevap vermedim. Söz konusu paylaşımı bambaşka konuya hitaben, kimseyi hedef almadan kendi kendime yazdım" dediği kaydedildi.

        "İstanbul'dan gitmeden çocuk yok"
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        Dosya uzlaştırma bürosuna gönderilirken, taraflar arasında yapılan görüşmeler sonucunda uzlaşma sağlandı. Taraflar şüpheli Zeynep T.'nin 'Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'ne 25 bin lira bağış yapması şartıyla anlaşmaya vardı. Savcılık, uzlaşma nedeniyle kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

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        #Aydilge

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