52 yaşındaki oyuncu, "Bir akademisyen ve sanatçı olarak, oyuncu olmak isteyen gençlere tavsiye ve önerileriniz nedir?" sorusuna karşılık, "Bu tavsiyeleri hiç sevmiyorum ben. Nasihat gibi geliyor. Öğrencilerime hep şunu söylerim; Canınız tuzlu bir şey yemek istediğinde demek ki bedeninizin buna ihtiyacı vardır, beyin hemen devreye girip sizi tuzlu bir şeylere yönlendirir, buradan anlarız ki tuz eksik bünyede. Bizim işimiz de önce kendimizi, beynimizi tanımaktan geçiyor. Kendimizi, duygularımızı, beynimizin işleyişini, yapısını çözümleyebilirsek bir çok şey de ilk adım için kendiliğinden çözümlenebilir. Kendiniz üzerinde özellikle taraf tutmadan çalışın. Tarafsızca içinizdeki insana ulaşmaya çalışın. Buradan itibaren tüm canlılara saygınız, bakış açınız, görüşünüz değişecek ve sanatın ilk yudumunu alacaksınız, sonra da öyle bir hale gelecek ki bunu kana kana içmeden yaşayamayacaksınız" ifadelerini kullandı.