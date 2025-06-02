Aybüke Pusat ile Furkan Andıç’tan aşk dolu tatil paylaşımı
Aybüke Pusat, sevgilisi Furkan Andıç ile çıktığı tatilden ve gündelik yaşamından kareleri takipçileriyle paylaştı
Giriş: 02.06.2025 - 21:50 Güncelleme: 02.06.2025 - 21:50
Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Furkan Andıç ile tatile çıktı.
Aybüke Pusat, sevgilisiyle çıktığı tatillerden ve gündelik hayatından kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Kısa kestirdiği saçlarıyla dikkat çeken oyuncu, paylaşımına ise "Şurada burada, şu bu…" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram
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