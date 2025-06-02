Aybüke Pusat ve Furkan Andıç’tan aşk dolu tatil paylaşımı - Magazin haberleri

Aybüke Pusat ve Furkan Andıç’tan aşk dolu tatil paylaşımı - Magazin haberleri

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Furkan Andıç ile tatile çıktı.

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Aybüke Pusat, sevgilisiyle çıktığı tatillerden ve gündelik hayatından kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Kısa kestirdiği saçlarıyla dikkat çeken oyuncu, paylaşımına ise "Şurada burada, şu bu…" notunu düştü.

Fotoğraflar: Instagram