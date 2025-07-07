Aybüke Pusat, tatil için Japonya'yı seçti

Bazı ünlüler; Türkiye’de tatil yapmayı tercih ederken, kimi ünlüler ise rotasını yurt dışına çevirdi.

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Bu isimlerden biri olan Aybüke Pusat, tatil için Doğu Asya ülkelerinden Japonya'yı tercih etti.

Bir süredir Furkan Andıç ile aşk yaşayan Aybüke Pusat, Japonya’da keyifli bir tatil yapıyor.

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Yaklaşık iki haftadır Japonya'da bulunan ünlü oyuncu, tatiline hız kesmeden devam ediyor.

Aybüke Pusat, bu seyahatinden kısa kısa anları da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

Aybüke Puast, Japonya’nın hem sokaklarında hem doğasında, hem plajlarında hem de toplu taşıma araçlarında objektife poz verdi

Sosyal medya hesabında ise o anlara; "Güneşin doğduğu yerdeyim" notunu ekledi.

Fotoğraflar: Instagram