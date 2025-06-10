Avusturya'da bir okula silahlı saldırı: 10 ölü, çok sayıda yaralı | Dış Haberler

Avusturya'da bir okula silahlı saldırı: 10 ölü, çok sayıda yaralı | Dış Haberler

Avusturya'nın Graz kentinde bir okula düzenlenen saldırıda en az 10 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

Avusturya devlet medyası ORF, aralarında öğrenci ve öğretmenlerin de bulunduğu çok sayıda kişinin ağır yaralandığını söyledi.

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Haberde, bir öğrenci olduğu bildirilen şüpheli failin kendini öldürdüğüne inanıldığı belirtildi.

Polis, bir ortaokulun da bulunduğu Dreierschuetzengasse adlı caddede operasyon düzenlendiğini söyledi ancak daha fazla yorum yapmadı.

ORF, polisin binayı tahliye ettiğini söyledi.