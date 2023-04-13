BERKE ÖZER

Fenerbahçe'de yeteri kadar forma şansı bulamayan genç kaleci Berke Özer, Temmuz 2022’de Fenerbahçe’den bedelsiz olarak ayrılmıştı daha sonra Portekiz ekibi Portimonense’ye imza atmıştı. 22 yaşındaki kaleci, Portekiz ekibi ile 2 maça çıktıktan sonra Eyüpspor’a transfer oldu. Genç kaleci, geçen yaz verdiği DHA'ya röportajda, "Bu süreç bizim için Ocak ayında belli oldu. Başkanımız da açıkladı. Bu süreçte hem Türkiye'den, hem de yurt dışından birçok teklif aldık. Dediğim gibi bizim hedefimiz yurt dışında oynamak, kariyerimizi orada devam ettirmek. Bunun neticesinde tüm kulüplerimize saygıyla cevaplarımızı ilettik. Benim için şu an ilk hedef, kariyerime yurt dışında devam etmek." ifadelerini kullanmıştı.

Eyüpspor’dan Ümraniyespor’a kiralık olarak transfer olan Özer, Ümraniyespor ile Süper lig'de sadece 1 maça çıktı ve 3 gol yedi.