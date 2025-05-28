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        Ülkelere göre hava kirliliği

        IQAir'in en son Dünya Hava Kalitesi Raporu'na göre, Avrupa ülkeleri arasında yalnızca İzlanda ve Estonya'nın havası, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) hava kirliliği sınırı olan bir metreküp hava başına maksimum 5 mikrogramlık ince partikül madde (PM2.5) sınırı altında kalıyor. İzlanda 4,0 mg/m3 ve Estonya 4,6 mg/m3 değeriyle en temiz hava sırlamasında ilk sırada yer alırken, genel olarak azalan kirlilik seviyesine rağmen Avrupa'nın çoğunluğunda hava kirliliği oranı hala bu kılavuz değerini aşmakta.

        Giriş: 28.05.2025 - 14:30 Güncelleme: 28.05.2025 - 14:30
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        #hava kirliliği

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