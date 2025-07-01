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        Haberler Dünya Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığı Danimarka'ya geçti | Dış Haberler

        Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığı Danimarka'ya geçti

        Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığı, bugünden itibaren Polonya'dan Danimarka'ya geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 10:04 Güncelleme: 01.07.2025 - 10:04
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        AB'nin dönem başkanlığı Danimarka'ya geçti
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        Avrupa Birliği'nin (AB) dönem başkanlığını 6 aylığına üstlenen Danimarka'nın gündeminde ağırlıklı olarak savunma, rekabetçilik, yeşil dönüşüm, göç ve genişleme başlıkları yer alacak.

        AB üye ülkeleri arasında 6 ayda bir dönüşümlü üstlenilen dönem başkanlığı, bugün itibarıyla görevi 1 Ocak'tan bu yana yürüten Polonya'dan Danimarka'ya geçti.

        Bu görev kapsamında Danimarka, yılın ikinci yarısında Birlik gündeminin şekillenmesinde kilit rol oynayacak.

        Kopenhag, dönem başkanlığı sloganını "Değişen bir dünyada güçlü bir Avrupa" olarak belirledi.

        Danimarka, Avrupa'nın savunmada stratejik özerkliğini sağlama, AB ülkelerinin küresel piyasalarda rekabetçiliğini artırma, AB'nin 2050 karbon nötrlüğü hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırma, düzensiz göçle mücadele ve genişleme başlıklarına odaklanacak.

        Danimarka dönem başkanlığını, 1 Ocak 2026'da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) devredecek.

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