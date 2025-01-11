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        Haberler Gündem Çevre Avcılar'da kaçak hafriyata 100 bin lira ceza | Son dakika haberleri

        Avcılar'da kaçak hafriyat döken şirkete 100 bin lira ceza

        İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir şirkete ait damperli kamyonla, boş araziye kaçak hafriyat döküldüğü belirlendi. Şirkete 100 bin lira idari para cezası kesildi. Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürü Adnan Karakoç, "Bu konudaki denetim ve yaptırımlarımız devam edecektir. Biz işlemimizi Kabahatler Kanunu'na göre uyguladık. Büyükşehir ise, 'Çevre Koruma Kanunu'na göre işlem uyguluyor. 800 bin -1 milyon lira gibi cezaları var" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 12:39 Güncelleme: 11.01.2025 - 12:39
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        Avcılar'da kaçak hafriyata 100 bin lira ceza
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        İstanbul'un Avcılar ilçesinde kaçak hafriyat döken kamyonun ait olduğu şirkete 100 bin lira para cezası kesildi.

        Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan boş araziye birkaç gün önce, ön plakası çıkarılmış bir kamyon hafriyat atıklarını boşaltarak uzaklaştı.

        Görüntüler, Avcılar Belediyesi'nin Yeşilkent, Tahtakale ve Firuzköy Mahallesi'ndeki konutların dışında kalan alanlarda kaçak hafriyat ve benzeri dökümlerin önüne geçebilmek için kurduğu kameralara yansıdı.

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        Belediyenin kameraları ile görüntülenen aracın arka plakasından bağlı olduğu şirket tespit edilerek tutanak hazırlandı. Şirkete "Kabahatler Kanunu"na göre 100 bin lira ceza uygulanırken, İBB'ye gönderilen tutanakların ardından daha ağır cezanın uygulanacağı belirtildi.

        Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürü Adnan Karakoç, kamera kontrol sistemini çevrenin kirletilmesinin önüne geçmek için kurduklarını belirterek, "Kamerada da gördüğünüz gibi hafriyat kamyonu inşaat molozunu çevreye dökmek üzere gidiyor. Yeşilkent Mahallesi'nde G- 523 Sokak üzerinde gidiyor ve kaçak dökümünü yapıyor. Ekranda da görüyorsunuz. Araç bilgilerini emniyetten aldık ve yasal işlemimizi uyguladık. Aynı şekilde görüntülerden anlaşılacağı üzere kamyonun ön plakasını sökmüş. Vatandaşımız plakasının tespit edilmemesi için kendince önlem almış. Burada ilçe emniyet müdürlüklerimize de görev düşüyor. Araçların bu şekilde hareket etmeleri yasal değil. Onların bağlı olduğu ilçe emniyet birimine yazımızı yazdık. Onlar da bunun takibini yapacaklar. Bizim buna uygulamış olduğumuz ceza, 100 bin lira. Aynı şekilde İBB Çevre Koruma Daire Başkanlığı'na da işlem yapılması için tutanağımızı gönderiyoruz. Büyükşehir'in bu konudaki cezaları çok daha yüksek. Bu konudaki denetim ve yaptırımlarımız devam edecektir. Biz işlemimizi Kabahatler Kanunu'na göre uyguladık. Büyükşehir ise, 'Çevre Koruma Kanunu'na göre işlem uyguluyor. 800 bin -1 milyon lira gibi cezaları var" dedi.

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