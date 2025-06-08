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        Haberler Gündem İstanbul Avcılar'da 6 katlı binada kısmi çökme; çevresindeki binalar tahliye edildi - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Avcılar'da 6 katlı binada kısmi çökme

        Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan 6 katlı binada gece saatlerinde kısmi çökme meydana geldi. Yıkılan binanın çevresindeki bazı apartmanlar tedbir amaçlı tahliye edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 01:24 Güncelleme: 08.06.2025 - 01:24
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        Avcılar'da 6 katlı binada kısmi çökme
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        Olay, Cihangir Mahallesi Düz Sokak'ta yaşandı.

        Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm kapsamında 6 katlı binada yıkım çalışması başlatıldı. Çalışmalara ara verilirken, gece saatlerinde binada kısmi çökme meydana geldi.

        Bunun üzerine çöken binanın çevresindeki bazı apartmanlar güvenlik amacıyla tahliye edildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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