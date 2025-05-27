Kanada'da Avam Kamarası'nın yeni başkanını iktidar ve muhalefet liderleri koltuğuna oturttu

Kanada'da Avam Kamarası'nın yeni başkanı seçilen Francis Scarpaleggia, ülkede yıllardır süren gelenek gereği iktidar ve muhalefet liderleri tarafından kollarından tutup götürülerek makamına oturtuldu.

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Francis Scarpaleggia Pazartesi günü Avam Kamarası'nın yeni başkanı olarak seçildi. Kanada Başbakanı Mark Carney ve muhalefet lideri Andrew Scheer, Avam Kamarası'nın yeni başkanı Francis Scarpaleggia'yı sembolik olarak kürsüye götürdükten sonra görevinde başarı dilediler.

Quebec, Lac-Saint-Louis'den Liberal milletvekili olan Scarpaleggia, artık milletvekilleri arasındaki tartışmalar sırasında düzeni sağlarken Parlamento'yu ilgilendiren konulara tarafsız bir şekilde başkanlık etmekten sorumlu.

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Tarafsızlığı koruması gereken Avam Kamarası'nın başkanı gelenek gereği, seçildikten sonra iktidar ve muhalefet liderleri tarafından kollarında tutup götürülerek makamına oturtuluyor. Bunun, Avam Kamarası başkanının tarafsızlığını ve meclisin iradesine boyun eğdiğini simgelediği düşünülüyor.