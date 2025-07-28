AUZEF SINAVSIZ 2. ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Çevrimiçi (Online) Başvuru ve Kayıt Adımları

1. Hesap Oluşturma

İstanbul Üniversitesi Aksis Başvuru Sistemi üzerinden, “Hesap Oluştur” seçeneğini tıklayarak e-Devlet aracılığıyla hesap oluşturunuz. (http://basvuru.istanbul.edu.tr/)

2. Başvuru Oluşturma

Profil Bilgilerini Düzenleme:

İstanbul Üniversitesi Aksis Başvuru Sistemi ana sayfasındaki “ İkinci Üniversite Başvuru” seçeneğini tıklayınız. “Profil” alanında fotoğraf, özel durum ve iletişim bilgilerinizi düzenleyip ilerleyiniz.

2.2. Başvuruda Kullanılacak Eğitim Bilgisi Seçimi:

YÖKSİS’te bilgileri bulunan adayların, e-Devlet üzerinden alacakları lisans/önlisans öğrenci veya mezuniyet belgesine ait barkod numarasını, “Eğitim Bilgilerimi YÖKSİS’ten Getir” butonuna tıklayarak açılan alana girmeleri gerekmektedir.

(Barkod numarasına, e-Devlet’te “Yükseköğretim Öğrenci Belgesi” veya “Yükseköğretim Mezun Belgesi” sorgulama hizmetini seçerek belge oluşturduktan sonra, belgenin sağ üst köşesinden ulaşabilirsiniz.)

Barkod numarasını girdikten sonra listelenen programlar arasından başvuruda bulunmak istediğiniz programı, “Kullan” butonuna tıklayarak seçip ilerleyiniz.

2.3. Tercih Edilecek Program Seçimi:

Tercih bilgileri alanından başvurmak istediğiniz program türünü Lisans ya da Önlisans olarak seçiniz. (Önlisans programı öğrenci/mezunları sadece ÖNLİSANS programlarına başvuru yapabileceği için bu adımla karşılaşmayacaklar.)

Kayıt olmak istediğiniz programı seçerek “Kaydet ” butonuna tıklayınız. Kayıtlı olduğunuz veya mezun olduğunuz programla aynı isme sahip bir programı (örneğin; İktisat programı öğrenci ya da mezunları, tekrar İktisat programını) tercih edemezsiniz. Program tercihi yaparken doğru programı seçtiğinizden emin olunuz.

Program değişikliği için, ödeme yapmadan önce, “Tercih Bilgileri” alanında bulunan “SİL” butonunu kullanarak programınızı değiştirebilirsiniz. Ödeme yaptıktan sonra program değişikliği YAPILAMAZ.

2.4. Ödeme Bilgilerinin Kontrolü:

Ödeme bilginizi kontrol edip başvuru formunu görüntüleyebilirsiniz.

3. Ödeme İşleminin Tamamlanması

AKSİS otomasyon sistemine (https://aksis.istanbul.edu.tr/ giriş yaptıktan sonra “OBS” - “Harç Bilgileri” kısmından “Referans Numarası” ve ödeme tutarınıza ulaşabilirsiniz.

Ödemenizi referans numarası ile Halkbank Şube/ATM’lerinden gerçekleştirebilir ya da otomasyon sistemi üzerinden online olarak yapabilirsiniz.

4. Kayıt İşleminin Tamamlanması ve Ders Seçimi

Kayıt adımları tamamlandıktan sonra, AKSİS otomasyon sistemi üzerinden “Özlük Bilgileri” kategorisinde, “Birim Bilgileri” başlığı altındaki “Statü” alanından kayıt bilginizi kontrol edebilirsiniz. Statünüz “Kayıt yenilemedi” ise kaydınız yapılmış ancak ders seçiminiz henüz tamamlanmamış demektir.

Fakültemiz tarafından yapılacak olan otomatik ders seçiminden sonra statünüz “Devamlı Öğrenci” olarak güncellenecektir. Ders seçimi için başvuruda bulunmanıza gerek YOKTUR. Kesin kayıt ve ders seçim işlemleri akademik takvimde belirtilen süre içerisinde tamamlanacaktır (Ders materyalleri, akademik takvimde yer alan güz dönemi eğitim öğretim başlangıç tarihlerinden itibaren erişime açılacaktır).

5. Ders Muafiyet İşlemleri

Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olan ve YÖKSİS’te bilgisi bulunan öğrencilerin ortak zorunlu derslerden (Türk Dili I-II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II ve Yabancı Dil I- II) muafiyeti, Fakültemizin ilan edeceği muafiyet tarihleri içerisinde başvuruya gerek kalmaksızın yapılacaktır.

Yükseköğretim programında öğrenciliği devam eden ya da YÖKSİS’te mezuniyet bilgisi bulunmayan öğrencilerin muafiyet işlemleri web sitemizde yayınlanacak Muafiyet Kılavuzuna göre yapılacaktır.

AUZEF SINAVSIZ 2. ÜNİVERSİTE BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ