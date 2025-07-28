AUZEF sınavsız 2. üniversite kayıtları başladı! İstanbul Üniversitesi AUZEF ikinci üniversite kayıtları nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2025-2026 eğitim öğretim yılı Sınavsız İkinci Üniversite kayıt kılavuzu yayımlandı. Kılavuzda belirtildiği gibi AUZEF Sınavsız İkinci Üniversite kayıtları 28 Temmuz'da başladı ve 12 Ekim'de sona erecek. Adaylar başvuru işlemlerini basvuru.istanbul.edu.tr adresi üzerinden gerçekleştirecek. Peki; AUZEF ikinci üniversite kayıtları nasıl yapılır, ücreti ne kadar, hangi bölümler var? İşte, AUZEF sınavsız 2. üniversite kayıt ekranı ve ücreti hakkında detaylı bilgiler…
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2025-2026 eğitim öğretim yılı Sınavsız İkinci Üniversite kayıt kılavuzu İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından yayımlandı. Böylece AUZEF sınavsız 2. üniversite kayıt tarihleri belli oldu. Kılavuza göre, kayıt işlemleri 28 Temmuz-12 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Öte yandan kılavuzda ikinci üniversite kapsamında yer alan ön lisans ve lisans bölümleri ile ücretleri hakkında bilgiler de yer aldı. Peki, AUZEF ikinci üniversite kayıtları nasıl yapılır, ücreti ne kadar, hangi bölümler var? İşte, AUZEF sınavsız 2. üniversite kayıt ekranı, ücreti ve bölümleri…
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AUZEF SINAVSIZ 2. ÜNİVERSİTE KAYIT KILAVUZU YAYIMLANDI
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2025-2026 eğitim öğretim yılı Sınavsız İkinci Üniversite kayıt kılavuzu yayımlandı.
Kılavuza göre, Sınavsız İkinci Üniversite başvuru ve kayıt işlemleri 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü başladı ve 12 Ekim 2025 tarihinde sona erecek.
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AUZEF SINAVSIZ 2. ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Çevrimiçi (Online) Başvuru ve Kayıt Adımları
1. Hesap Oluşturma
İstanbul Üniversitesi Aksis Başvuru Sistemi üzerinden, “Hesap Oluştur” seçeneğini tıklayarak e-Devlet aracılığıyla hesap oluşturunuz. (http://basvuru.istanbul.edu.tr/)
2. Başvuru Oluşturma
Profil Bilgilerini Düzenleme:
İstanbul Üniversitesi Aksis Başvuru Sistemi ana sayfasındaki “ İkinci Üniversite Başvuru” seçeneğini tıklayınız. “Profil” alanında fotoğraf, özel durum ve iletişim bilgilerinizi düzenleyip ilerleyiniz.
2.2. Başvuruda Kullanılacak Eğitim Bilgisi Seçimi:
YÖKSİS’te bilgileri bulunan adayların, e-Devlet üzerinden alacakları lisans/önlisans öğrenci veya mezuniyet belgesine ait barkod numarasını, “Eğitim Bilgilerimi YÖKSİS’ten Getir” butonuna tıklayarak açılan alana girmeleri gerekmektedir.
(Barkod numarasına, e-Devlet’te “Yükseköğretim Öğrenci Belgesi” veya “Yükseköğretim Mezun Belgesi” sorgulama hizmetini seçerek belge oluşturduktan sonra, belgenin sağ üst köşesinden ulaşabilirsiniz.)
Barkod numarasını girdikten sonra listelenen programlar arasından başvuruda bulunmak istediğiniz programı, “Kullan” butonuna tıklayarak seçip ilerleyiniz.
2.3. Tercih Edilecek Program Seçimi:
Tercih bilgileri alanından başvurmak istediğiniz program türünü Lisans ya da Önlisans olarak seçiniz. (Önlisans programı öğrenci/mezunları sadece ÖNLİSANS programlarına başvuru yapabileceği için bu adımla karşılaşmayacaklar.)
Kayıt olmak istediğiniz programı seçerek “Kaydet ” butonuna tıklayınız. Kayıtlı olduğunuz veya mezun olduğunuz programla aynı isme sahip bir programı (örneğin; İktisat programı öğrenci ya da mezunları, tekrar İktisat programını) tercih edemezsiniz. Program tercihi yaparken doğru programı seçtiğinizden emin olunuz.
Program değişikliği için, ödeme yapmadan önce, “Tercih Bilgileri” alanında bulunan “SİL” butonunu kullanarak programınızı değiştirebilirsiniz. Ödeme yaptıktan sonra program değişikliği YAPILAMAZ.
2.4. Ödeme Bilgilerinin Kontrolü:
Ödeme bilginizi kontrol edip başvuru formunu görüntüleyebilirsiniz.
3. Ödeme İşleminin Tamamlanması
AKSİS otomasyon sistemine (https://aksis.istanbul.edu.tr/ giriş yaptıktan sonra “OBS” - “Harç Bilgileri” kısmından “Referans Numarası” ve ödeme tutarınıza ulaşabilirsiniz.
Ödemenizi referans numarası ile Halkbank Şube/ATM’lerinden gerçekleştirebilir ya da otomasyon sistemi üzerinden online olarak yapabilirsiniz.
4. Kayıt İşleminin Tamamlanması ve Ders Seçimi
Kayıt adımları tamamlandıktan sonra, AKSİS otomasyon sistemi üzerinden “Özlük Bilgileri” kategorisinde, “Birim Bilgileri” başlığı altındaki “Statü” alanından kayıt bilginizi kontrol edebilirsiniz. Statünüz “Kayıt yenilemedi” ise kaydınız yapılmış ancak ders seçiminiz henüz tamamlanmamış demektir.
Fakültemiz tarafından yapılacak olan otomatik ders seçiminden sonra statünüz “Devamlı Öğrenci” olarak güncellenecektir. Ders seçimi için başvuruda bulunmanıza gerek YOKTUR. Kesin kayıt ve ders seçim işlemleri akademik takvimde belirtilen süre içerisinde tamamlanacaktır (Ders materyalleri, akademik takvimde yer alan güz dönemi eğitim öğretim başlangıç tarihlerinden itibaren erişime açılacaktır).
5. Ders Muafiyet İşlemleri
Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olan ve YÖKSİS’te bilgisi bulunan öğrencilerin ortak zorunlu derslerden (Türk Dili I-II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II ve Yabancı Dil I- II) muafiyeti, Fakültemizin ilan edeceği muafiyet tarihleri içerisinde başvuruya gerek kalmaksızın yapılacaktır.
Yükseköğretim programında öğrenciliği devam eden ya da YÖKSİS’te mezuniyet bilgisi bulunmayan öğrencilerin muafiyet işlemleri web sitemizde yayınlanacak Muafiyet Kılavuzuna göre yapılacaktır.
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AUZEF SINAVSIZ 2. ÜNİVERSİTE ŞARTLARI
Yükseköğretim kurumlarının lisans veya ön lisans programlarında öğrenciliği devam eden ya da bu programlardan mezun olan,
Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olup mezuniyetlerini, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından verilen Denklik Belgesi ile belgeleyen,
Felsefe, Sosyoloji ve Tarih Programlarına sadece lisans programlarından mezun olan 35 yaş ve üzeri,
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programına talep edilen evrakları yükleyen adaylar sınavsız ikinci üniversite kapsamında başvuruda bulunabilirler.
Fakültemizde öğrenci durumunda olanlar ve yükseköğretim kurumu önlisans/lisans düzeyindeki programlarında aktif/pasif kaydı veya mezuniyeti olmayanlar başvuruda bulunamaz.
Başvuru yapabilmek için eğitim bilgilerinizin YÖKSİS’te kayıtlı olması gerekmektedir. YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan adayların öğrencisi/mezunu olduğu yükseköğretim kurumu ile görüşüp bilgilerini YÖKSİS’e aktartması gerekmektedir. Aksi durumda başvuru yapılamaz.
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AUZEF SINAVSIZ 2. ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ VE KAYIT ÜCRETLERİ
LİSANS PROGRAMLARI Yarıyıllık Materyal / Öğrenim Ücreti
COĞRAFYA 3600
FELSEFE 3600
İKTİSAT 3600
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3600
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 3600
İŞLETME 3600
REKREASYON 3600
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER 3600
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 3600
SOSYOLOJİ 3600
TARİH 3600
ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK 4100
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK 3600
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 4100
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ÖNLİSANS PROGRAMLARI Yarıyıllık Materyal / Öğrenim Ücreti
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI 4100
E-TİCARET VE PAZARLAMA 4100
GRAFİK TASARIMI 4100
İLAHİYAT 4100
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 3600
İŞLETME YÖNETİMİ 4100
KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM 2600
MARKA İLETİŞİMİ 3600
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ 3600
SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ 3600
SOSYAL HİZMETLER 4100
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK 3600
YAŞLI BAKIMI 2600
WEB TASARIMI VE KODLAMA 4100
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