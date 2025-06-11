AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, hangi tarihte?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin Güz ve Bahar Dönemi sınavları tamamlandı. Temmuz ayında uygulanacak olan AUZEF bütünleme sınavı üç oturum halinde uygulanacak. Peki AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, hangi tarihte?
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İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi final sınavları 31 Mayıs - 1 Haziran 2025 tarihlerinde tamamlandı ve sonuçlar da 6 Haziran'da erişime açıldı. Peki AUZEF bütünleme sınavı ne zaman?
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AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI 2025 TARİHİ NE ZAMAN?
AUZEF Bütünleme Sınavı (Telafi) 12 Temmuz - 13 Temmuz 2025 tarihlerinde uygulanacak.
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MEZUNİYET ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?
Öğrenciler ardından mezuniyet üç ders sınavlarına 6 Eylül 2025 tarihinde katılacak.
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