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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Aubameyang tarihe geçti! Falcao'yu geride bıraktı... - Futbol Haberleri

        Aubameyang tarihe geçti! Falcao'yu geride bıraktı...

        UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya, Shakhtar Donetsk'i rövanş maçında mağlup ederek son 16 turuna kaldı. Marsilya'nın ilk golünü kaydeden Pierre Emerick-Aubameyang, Radamel Falcao'yu geride bırakarak UEFA Avrupa Ligi'nin en golcü oyuncusu oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2024 - 11:06 Güncelleme: 23.02.2024 - 11:06
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          UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu dün oynanan maçlarla tamamlandı.

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          Kupa 2'de Marsilya, 2-2 biten ilk maçın rövanşında sahasında Shakhtar Donetsk'i 3-1 mağlup ederek son 16'ya kaldı.

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          AUBAMEYANG TARİHE GEÇTİ

          Marsilya'nın maçtaki ilk golünü atan Pierre Emerick-Aubameyang Avrupa Ligi tarihine geçti.

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          Shakhtar Donetsk karşısında takımı Marsilya'nın beraberlik golünü atan Aubameyang, 31 golle Avrupa Ligi tarihinin en golcü oyuncusu oldu.

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          Daha önceki rekor eski Galatasaraylı Radamel Falcao'ya aitti.

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