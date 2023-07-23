20 Temmuz 2023 Perşembe günü itibariyle YKS sonuçları nihayet duyuruldu. Söz konusu sonuçların belli olmasının ardından şimdi de tercih sürecine ilişkin koşuşturmalar başlamış oldu. Peki, en çok merak edilen bölümlerden biri olanlk ve Acil Yardım bölümü (ATT) taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı?