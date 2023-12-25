EĞİTİMLERİ HER GÜN DEVAM EDİYOR

Atlı polislerin kullandığı atlara, günde en az yarım saat antrenman yaptırılıyor ve sağlık durumları yakından takip ediliyor. Sağlığında problem görülen atlar klinik tedaviye alınıyor. Atların bakımları ve temizliği de yine bu merkezde özenle yapılıyor.