Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Atiba Hutchinson, önceki gün Levent'te bulunan bir benzin istasyonunda görüntülendi.

Geçen hafta sonu Fenerbahçe karşında alınan 4-3'lük galibiyetin mimarlarından olan Hutchinson, aracına benzin aldığı sırada çocuğuyla birlikte marketten alışveriş yaptı.

Beşiktaşlı taraftarların sevgisiyle karşılaşan 37 yaşındaki futbolcu, gazetecilere poz verdikten sonra oradan ayrıldı.