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        Haberler Magazin Atatürk'ün orijinal üniformasına büyük ilgi

        Atatürk'ün orijinal üniformasına büyük ilgi

        Atatürk'ün orijinal üniforması, Samsun Kültür Yolu Festivali'nde sergileniyor. Samsunlular, üniformaya büyük ilgi gösteriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2025 - 11:54 Güncelleme: 23.06.2025 - 12:05
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        Atatürk'ün üniformasına büyük ilgi
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        Samsun Kültür Yolu Festivali, Hisart Canlı Tarih Müzesi’nin özel koleksiyonundan derlenen 'Millî Mücadele' adlı sergiye ev sahipliği yapıyor.

        Aralarında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün orijinal üniformasının da bulunduğu 244 eserin yer aldığı sergi, yoğun ilgi görüyor.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde gerçekleşen, bir milletin küllerinden doğuşunu, çağdaş ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atılmasını sağlayan destansı direniş 'Millî Mücadele', kurtuluş meşalesinin yakıldığı şehir Samsun’da çok özel bir sergiyle anlatılıyor.

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        244 ESER SERGİLENİYOR

        Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında Gazi Müzesi’nde açılan, Hisart Canlı Tarih Müzesi’nin özel koleksiyonuna ait 'Millî Mücadele' sergisi ziyaretçilerini tarihin derinliklerine götürüyor. Nejat Çuhadaroğlu’nun küratörlüğünde hazırlanan sergide, Atatürk’ün orijinal üniformasının da aralarında bulunduğu 244 eser Samsunlularla buluşuyor.

        MİLLİ HAFIZAYI TAZE TUTUYOR

        Orijinal fotoğraflar, dioramalar ve askeri ekipmanlarla Millî Mücadele ruhunun yansıtıldığı sergi, Kurtuluş Savaşı’nın Samsun’daki başlangıç adımlarını belge ve görsellerle aktararak millî hafızayı taze tutuyor.

        Hisart Canlı Tarih Müzesi Müdürü Ömer Çalşimşek, sergide yer alan eserlerin tamamının Millî Mücadele dönemine ait olduğunu vurgulayarak; "Sergimizde, öncelikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait orijinal mareşal üniforması, Çanakkale Savaşları'nda görev yaptığı sürede kullandığı subay kılıcı başta olmak üzere, Kazım Karabekir'in kılıcı, sayısız fotoğraf ve çeşitli askeri ekipmanlar yer alıyor" diye konuştu.

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        #Atatürk
        #Samsun Kültür Yolu Festivali

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