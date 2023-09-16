TRAKYA BÖLGESİNDE YAPILIYOR Günümüzde çok az kişi tarafından bilinen ve tüketilen Hardaliye içeceği, koyu renkli ve olgun üzümlerden elde edilir. Bu alkolsüz içecek, Hardaliye özellike Trakya bölgesine yapılan şifa deposu bir lezzettir.Hardaliye yi ilk kimin bulduğu tam olarak bilinmesede, Osmanlı zamanında üzüm şırasını koruyan bir yöntem olarak kullanılıyordu.TESADÜFEN BULUNDU O dönemlerde üzüm şırasını bozulmadan uzun süre muhafaza etmek için özel fıçılarda hardal tohumları ile birlikte bir araya getiriyorlardı. Ortaya tesadüfen çıkan bu lezzet, beğeniliyor ve ezilmiş üzümler hardal tohumları ile birlikte muhafaza edilmeye başlayarak Hardaliye içeçeği bulunuyor.MİLLİ İÇECEK OLMASI ÖNERİLİYOR 1930 yılında ise Mustafa Kemal, Kırıklareli yi ziyaret ettiğinde şehrin yöresel lezzetlerinden birisi olan Hardaliye yi deniyor ve çok beğeniyor. Atatürk, Kırıklareli halkına ve dönemin belediye başkanına Hardaliye nin Milli bir içecek haline getirilmesi gerektiğini söylüyor. Ancak ne yazık ki günümüzde Kırıklareli den uzaklaştıkça bu lezzetin bilinirliği de azalıyor.