11 TEMMUZ RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI!

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim II Projesi Hakkında Türkiye Cumhuriyeti’ni Temsilen Milli Eğitim Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasında 18/12/2024 Tarihinde İmzalanan İlişik ‘’Ek Finansman Anlaşması’’ ve Ayrı Anlaşmaya Dair ‘‘5 inci Tadil Anlaşması’’nın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10068)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/247, 248, 249, 250, 251)

YÖNETMELİKLER

–– 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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