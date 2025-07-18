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        Haberler Magazin Ata Demirer: Ahtapottan öğrendiklerim

        Ata Demirer: Ahtapottan öğrendiklerim...

        Ünlü oyuncu ve komedyen Ata Demirer, Cunda'da tatil yapıyor. Denizin ve güneşin tadını çıkaran Demirer, ahtapot ile çekildiği bir videoyu sosyal medya sayfasında paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2025 - 13:49 Güncelleme: 18.07.2025 - 15:57
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        "Ahtapottan öğrendiklerim"
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        Yılın büyük bir bölümünü teknesiyle Ege kıyılarını gezerek geçiren Ata Demirer'in son durağı Ayvalık oldu. Arkadaşlarıyla birlikte Cunda'da tatil yapan oyuncu, denizin keyfini çıkardığı anlarda bir ahtapot ile çekilen videosunu paylaştı.

        OSCAR'LI FİLME GÖNDERME

        Demirer, 2020 yapımı 'En İyi Belgesel Film' Oscar'ını kazanan 'Ahtapottan Öğrendiklerim' filmişne gönderme yaptı. Pippa Ehrlich ve James Reed'in yönettiği film, Craig Foster adlı yapımcının Güney Afrika'daki bir deniz yosunu ormanında bir ahtapotu takip edişini ve onunla kurduğu ilişkiyi konu alıyordu.

        YENİ AŞKI: DİLARA ALEMDAR

        Geçtiğimiz günlerde 52'nci yaşına basan Ata Demirer, annesi Ayten Kaçar, kardeşi Cenk Demirer ve sevgilisi Dilara Alemdar ile olduğu fotoğrafı; "Sevdiklerimle yeni yaşa merhaba" notuyla paylaşmıştı.

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        #Ata Demirer

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