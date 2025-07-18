Ata Demirer: Ahtapottan öğrendiklerim...

Yılın büyük bir bölümünü teknesiyle Ege kıyılarını gezerek geçiren Ata Demirer'in son durağı Ayvalık oldu. Arkadaşlarıyla birlikte Cunda'da tatil yapan oyuncu, denizin keyfini çıkardığı anlarda bir ahtapot ile çekilen videosunu paylaştı.

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OSCAR'LI FİLME GÖNDERME

Demirer, 2020 yapımı 'En İyi Belgesel Film' Oscar'ını kazanan 'Ahtapottan Öğrendiklerim' filmişne gönderme yaptı. Pippa Ehrlich ve James Reed'in yönettiği film, Craig Foster adlı yapımcının Güney Afrika'daki bir deniz yosunu ormanında bir ahtapotu takip edişini ve onunla kurduğu ilişkiyi konu alıyordu.

YENİ AŞKI: DİLARA ALEMDAR

Geçtiğimiz günlerde 52'nci yaşına basan Ata Demirer, annesi Ayten Kaçar, kardeşi Cenk Demirer ve sevgilisi Dilara Alemdar ile olduğu fotoğrafı; "Sevdiklerimle yeni yaşa merhaba" notuyla paylaşmıştı.