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        Haberler Bilgi Yaşam ATA AÖF yaz okulu tarihleri 2025: ATA AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman ve kayıt ücreti ne kadar?

        ATA AÖF yaz okulu tarihleri 2025: ATA AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman ve kayıt ücreti ne kadar?

        Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesİ öğrencilerin merakla beklediği ATA AÖF yaz okulu kayıt tarihleri belli oldu. 5-6 Temmuz tarihlerinde uygulanan ATA AÖF bütünleme sınavları sonrası yaz okulu kayıtları gündeme geldi. Yaz okulu kayıtları ödemesi belirli bankalara yapılacak. Peki ATA AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman ve kayıt ücreti ne kadar? İşte ATA AÖF yaz okulu kayıt tarihleri ve tüm detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2025 - 15:37 Güncelleme: 07.07.2025 - 15:37
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        • 1

          Atatürk Üniversitesi (ATA AÖF) yaz okulu kayıt süreci başlıyor. Üç oturumda düzenlenen bütünleme sınavı 5-6 Temmuz tarihinde uygulandı. ATA AÖF yaz okulu ders kayıtları sonrasında dersler başlayacak. Peki ATA AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman ve kayıt ücreti ne kadar? İşte detaylar

        • 2

          ATA AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

          Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi 2024-2025 eğitim-öğretim yılı yaz okulu kayıt duyurusu yayımlandı. Duyuruda Mezuniyet Üç Ders Sınavı ile ilgili önemli hususlar da yer aldı.

          Duyuruya göre, ATA AÖF yaz okulu ders kayıtları, 14 Temmuz 2025 tarihinde başlayacak ve 20 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek. Yaz okulu dersleri 21 Temmuz’da başlayacak ve 22 Ağustos’ta sona erecek.

        • 3

          ATA AÖF YAZ OKULU KAYIT ÜCRETİ NASIL VE NEREDEN ÖDENİR?

          Öğrenciler materyal ücretini Halkbank, VakıfBank veya Ziraat Bankası şubelerine yatırabilecekler. Ayrıca Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden kredi kartı ile online olarak da ödeme yapılabilecek.

          Materyal ücretinin ödenmesinin ardından, adaylar kayıt işlemlerini OBS üzerinden tamamlayabileceklerdir.

          Yaz Okulu’na kayıt yaptıran öğrenciler tarafından ödenen materyal (öğretim) ücretleri, herhangi bir nedenle iade edilmez.

        • 4

          ATA AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

          ATA AÖF yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavı, 24 Ağustos 2025 tarihinde uygulanacak.

          Sınavlar 81 ilde eş zamanlı ve yüz yüze yapılacak.

          ATA AÖF YAZ OKULU KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

          ATA AÖF yaz okulu öğretim (materyal) ücreti tüm programlar için 2.400 TL’dir.

          ATA AÖF YAZ OKULU KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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