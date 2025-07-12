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        Haberler Bilgi Gündem ATA AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar? ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

        ATA AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor? ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

        Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) bütünleme sınav sonuçları 10 Temmuz Perşembe günü açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, ATA AÖF yaz okulu kayıt tarihlerine çevrildi. Öğrenciler yaz okulunda en fazla 5 ders alabilir. Peki, "ATA AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor? ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?" İşte 2025 Temmuz ATA AÖF yaz okulu kayıt takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2025 - 20:42 Güncelleme: 12.07.2025 - 20:42
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        • 1

          ATA AÖF yaz okulu kayıtları için geri sayım başladı. Yaz okulu, güz ve bahar yarıyıllarından ayrı olmayıp bahar yarıyılının devamı niteliğindedir. ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanması, yaz okulu kayıt tarihlerini gündeme getirdi. Peki, "ATA AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar? ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?" İşte detaylar...

        • 2

          2024-2025 ATA AÖF YAZ OKULU KAYIT DUYURUSU YAYIMLANDI

          Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi 2024-2025 eğitim-öğretim yılı yaz okulu kayıt duyurusu yayımlandı. Duyuruda Mezuniyet Üç Ders Sınavı ile ilgili önemli hususlar da yer aldı.

          Duyuruya göre, ATA AÖF yaz okulu ders kayıtları, 14 Temmuz 2025 tarihinde başlayacak ve 20 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek.

          Yaz okulu dersleri 21 Temmuz’da başlayacak ve 22 Ağustos’ta sona erecek

        • 3

          ATA AÖF YAZ OKULU KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

          ATA AÖF yaz okulu öğretim (materyal) ücreti tüm programlar için 2.400 TL’dir.

        • 4

          ATA AÖF YAZ OKULU KAYIT ÜCRETİ NASIL VE NEREDEN ÖDENİR?

          Öğrenciler materyal ücretini Halkbank, VakıfBank veya Ziraat Bankası şubelerine yatırabilecekler. Ayrıca Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden kredi kartı ile online olarak da ödeme yapılabilecek.

          Materyal ücretinin ödenmesinin ardından, adaylar kayıt işlemlerini OBS üzerinden tamamlayabileceklerdir.

          Yaz Okulu’na kayıt yaptıran öğrenciler tarafından ödenen materyal (öğretim) ücretleri, herhangi bir nedenle iade edilmez.

        • 5

          ATA AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR?

          Öğrenciler yaz okulunda en fazla 5 ders alabilir ve bu dersler, öncelikle daha önce başarısız olunan (FF notlu) dersler ile ilk defa alınacak dersler olmak üzere, alt yarıyıl dersleri öncelikli olacak şekilde üst yarıyıllardan seçilebilir.

          Yaz okulu, güz ve bahar yarıyıllarından ayrı olmayıp bahar yarıyılının devamı niteliğindedir.

          Yaz okulundan ders almak isteyen ve materyal ücretinden muaf olan öğrenciler, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden "Öğrenim" menüsü altındaki “Ders Alma Tercihi” sekmesine girerek, "2024-2025 eğitim öğretim yılı yaz okulunda ders almak istiyorum" sayfasında “Evet” seçeneğini işaretleyip ders kayıtlarını yapabilirler.

          Müfredat programlarında yer alan uygulama dersleri, sadece güz ya da bahar yarıyılı içerisinde alınmış ve ara sınav (vize) notu oluşmuş ancak bu dersten başarısız olunmuş ise yaz okulunda alınabilir. Yarıyıl içerisinde hiç alınmamış veya devamsızlıktan başarısız olunmuş uygulama dersleri yaz okulunda alınamaz.

          ATA AÖF YAZ OKULU KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          ATA AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

          ATA AÖF yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavı, 24 Ağustos 2025 tarihinde uygulanacak.

          Sınavlar 81 ilde eş zamanlı ve yüz yüze yapılacak.

        • 7

          MEZUNİYET ÜÇ DERS SINAVI KAYITLARI NASIL YAPILIR?

          Mezuniyet üç ders sınavı için herhangi bir kayıt işlemi yapılmasına gerek yoktur.

          Bir öğrenci aynı dönemde hem mezuniyet üç ders sınavına hem de yaz okuluna katılamaz. Mezuniyet üç ders sınavına girmeye hak kazanan öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptırdıkları zaman yaz okulu sınavına girebilecek, mezuniyet üç ders sınavına giremeyeceklerdir.

          Mezuniyet üç ders sınavına yalnızca, 2024-2025 güz ve bahar yarıyıllarında dersleri alıp başarısız olan ve mezuniyet için en fazla üç dersi kalan öğrenciler katılabilir.

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