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ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Atatürk Üniversitesi açıköğretim güz dönemi ara sınavları 26-27 Kasım tarihleri arasında 3 oturum şeklinde gerçekleşti. ATA AÖF vize sınavına katılım sağlayan öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. İşte, 2022 ATA AÖF vize ara sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

Giriş: 05.12.2022 - 21:16 | Güncelleme: ABONE OL

  • ATA AÖF güz dönemi ara sınav sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava katılım sağlayan Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri gözünü sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, "ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte ATA AÖF vize sınav sonuçlarına ilişkin tüm merak edilenler...

     

  • ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz kesinlik kazanmadı. Geçtiğimiz yılların sonuç açıklanma takvimi dikkate alındığında ATA AÖF güz yarıyılı vize sonuçlarının 7 Aralık tarihinde açıklanması bekleniyor.

  • ATA AÖF SINAV TARİHLERİ 2022-2023 

    Final sınavı: 1. Oturum- 7 Ocak 2023

    2. Oturum- 7 Ocak 2023

    3. Oturum- 8 Ocak 2023

    Bütünleme sınavı: 1. ve 2. Oturum- 11 Şubat 2023

    3. Oturum- 12 Şubat 2023

  • Bahar Dönemi

    Vize sınavı: 1. ve 2. Oturum- 8 Nisan 2023

    3. Oturum- 9 Nisan 2023

    Final sınavı: 1. ve 2. Oturum- 20 Mayıs 2023

    3. Oturum- 21 Mayıs 2023

    Bütünleme Sınavı: 1. ve 2. Oturum- 8 Temmuz 2023

    3. Oturum- 9 Temmuz

    2022-2023 Mezuniyet üç ders sınavı: 13 Ağustos

  • ATA AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!

    ATA AÖF sınav soruları ve cevaplarına ilişkin açıklamada bulundu. Atatürk Üniversitesi, "Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Çarşamba günü (30 Kasım 2022) saat 17.00'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz. Aynı zamanda AtaMeta uygulamamızın "Sınav İşlemleri" katından da sınav sorularına itiraz edebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

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