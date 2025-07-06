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        Haberler Bilgi Gündem ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2025: ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur?

        ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları sorgulama ekranı

        Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2024-2025 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi bütünleme sınavı 5-6 Temmuz tarihlerinde uygulandı. Üç oturumda ve yüz yüze yapılan sınavda her ders için adaylara 30 dakika süre tanındı. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürecek. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2025 ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları sorgulama ekranı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.07.2025 - 15:32 Güncelleme: 06.07.2025 - 15:47
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        • 1

          Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) bahar dönemi bütünleme sınavı 5-6 Temmuz tarihlerinde düzenlendi. Blok Uygulama, Çocuk Gelişimi Alan Uygulaması ve Koleksiyon Hazırlama ve Ürün Geliştirme dersleri hariç, diğer derslerde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı yüzde 30, yarıyıl sonu/bütünleme sınav puanının katkısı ise yüzde 70 olacak. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

        • 2

          ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANIR?

          Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2024-2025 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi bütünleme sınavı 5-6 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirildi.

          ATA AÖF bütünleme sınav soruları ve cevaplarının bugünkü son oturumun ardından yayımlanması bekleniyor.

        • 3

          ATA AÖF BÜTÜNLEME SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

          ATA AÖF bütünleme sınavı soruları ve cevap anahtarı ataaof.edu.tr adresi üzerinden görüntülenebilecek.

          Sınav sorularına ÖYS'den (Öğrenme Yönetim Sistemi) itiraz edilebilecek.

          ÖYS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

          OBS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ATA AÖF BÜTÜNLEME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ATA AÖF bütünleme sınavı sonuç tarihi hakkında açıklama gelmedi.

          ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçlarının 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

        • 5

          SINAV DEĞERLENDİRİLMESİ

          Blok Uygulama, Çocuk Gelişimi Alan Uygulaması ve Koleksiyon Hazırlama ve Ürün Geliştirme dersleri hariç, diğer derslerde ders başarı notuna Ara Sınav puanının katkısı %30, Yarıyıl Sonu/Bütünleme Sınav puanının katkısı %70’tir.

          Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir.

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