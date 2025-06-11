ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? ATA AÖF üç ders sınavı hangi tarihte yapılacak?
ATA-AÖF, Yarıyıl Sonu (Final) Sınav sonuçlarını beklenenden hızlı bir şekilde açıklamıştı. Şimdi ise gözler bütünleme sınavlarına çevrilmiş durumda. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavları hangi tarihte yapılacak?
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Erzurum Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF), 2024-2025 akademik yılı bahar dönemi sınav takvimini duyurdu. Duyurunun ardından öğrenciler bütünleme sınavının tarihlerini araştırmaya başladı. Bilindiği üzere sınavlar üç oturum üzerinden uygulanacak. İşte ATA AÖF sınav tarihleri...
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ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
I.Oturum 5 Temmuz 2025
II.Oturum 5 Temmuz 2025
III.Oturum 6 Temmuz 2025 tarihlerinde uygulanacak.
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ATA AÖF ÜÇ DERS SINAVI
ATA AÖF üç ders sınavı ise 10 Ağustos 2025 tarihinde saat 09:30'da yapılacak.
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