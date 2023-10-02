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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Asya Şampiyonlar Ligi'nde Kasım Süleymani krizi! Sepahan-El-İttihad maçı iptal edildi - Futbol Haberleri

        Asya Şampiyonlar Ligi'nde Kasım Süleymani krizi! Sepahan-El-İttihad maçı iptal edildi

        Asya Şampiyonlar Ligi'nde, İran ekibi Sepahan ile Suudi Arabistan temsilcisi El-İttihad arasındaki mücadele, Suudi ekibinin stadyumdaki Kasım Süleymani büstü önünde oynamayı reddetmesi nedeniyle iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 22:27 Güncelleme: 02.10.2023 - 22:43
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        • 1

          Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi grup karşılaşmasında Suudi Arabistan'ın El-İttihad takımı ile İran'ın Sepahan takımının oynanacağı stadyumda Kasım Süleymani büstü kriz çıkardı.

        • 2

          İran devlet televizyonuna göre, Suudi Arabistan'ın El-İttihad takımı, Asya Şampiyonlar Ligi grup karşılaşması için yerel saatle 19.30'da İsfahan'daki Nakş-i Cihan Stadyumunda İran'ın Sepahan ekibiyle oynayacağı maça çıkmadı.

        • 3

          Stadyuma gelip antrenman yapan Suudi ekip, daha sonra 2020'de ABD saldırısında öldürülen İranlı general Kasım Süleymani'nin büstünün stadyumun çıkış tüneline konulmasına itiraz ederek sahaya çıkmayınca müsabaka maçın hakemi tarafından iptal edildi.

        • 4

          AFC'nin X sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sepahan ile El Ittihad arasında İsfahan'ın Nakş-i Cihan Stadyumu'nda yapılması planlanan Asya Şampiyonlar Ligi maçı, beklenmedik ve öngörülemeyen koşullar nedeniyle iptal edildi." ifadelerine yer verildi.

        • 5

          İran futbol kulübü Sepahan ise maçın iptal edilmesi nedeniyle AFC'ye şikayette bulunacağını duyurdu.

        • 6

          KASIM SÜLEYMANİ KİMDİR?

          Bir zamanlar İran'ın en güçlü ikinci adamı olan eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020'de eski ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle düzenlenen bir Amerikan insansız hava aracı saldırısında öldürülmüştü.

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